İflas korumasına alınan şişme mont markasına 15 alıcı talip oldu

Fransa’da renkli ve hafif şişme montlarıyla tanınan JOTT (Just Over The Top), Aralık ayında Marsilya Ticaret Mahkemesi tarafından yeniden yapılandırma sürecine alındı. Şirket yönetimi, markaya yönelik ilginin beklentilerin üzerinde olduğunu açıkladı. Toplamda yaklaşık 50 şirketin bilgi almak için temas kurduğu süreçte, 15 aday resmi satın alma dosyası sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teklif veren adayların profilleri oldukça çeşitli. Sanayi grupları, finansal yatırımcılar, aile şirketleri ve marka yöneticilerinden oluşan bu adaylar, JOTT’un geleceği için farklı iş modelleri ve stratejiler sunuyor. Adayların tekliflerini sunmak için son tarih 5 Ocak olarak belirlenmişti.

Tekliflerin içeriği hakkında yorum yok

Sunulan teklifler Şubat ayı boyunca detaylı şekilde incelenecek. Değerlendirme kriterleri arasında istihdamın korunması, faaliyetlerin finansmanı ve alacaklıların geri ödemesi öncelikli unsurlar olarak öne çıkıyor. Nihai kararın Mart ayının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. JOTT yönetimi ise sürece ilişkin tekliflerin içeriği hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

Yıllık cirosu yaklaşık 24 milyon Euro

2010 yılında Marsilya’da kurulan JOTT, özellikle hafif, renkli ve taşınabilir şişme montlarıyla kısa sürede ulusal ve uluslararası pazarda tanınan bir marka haline geldi. Şirketin 183 çalışanı bulunuyor ve mahkemeye sunulan belgelere göre yıllık cirosu yaklaşık 24 milyon Euro seviyesinde.