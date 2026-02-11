113 yıllık market devi sessizce mağaza kapatıyor

Enflasyon ve artan gıda fiyatlarının hane bütçelerini zorladığı bir dönemde ABD'de mahalle marketlerinin kapanması tüketiciler için yalnızca bir alışveriş noktası kaybı değil; aynı zamanda günlük yaşam ve finansal istikrar açısından da ciddi bir darbe anlamına geliyor.

Kalıcı olarak kapanıyor

Aldi, Wisconsin eyaletinin West Allis bölgesinde bulunan mağazasını 2026 ilkbaharında kalıcı olarak kapatacağını açıkladı. En az 10 yıldır bölge halkına hizmet veren şubenin kapanması, özellikle araca erişimi olmayan düşük gelirli ve yaşlı tüketiciler için erişim sorununu gündeme getirdi.

Şirket, Wisconsin genelinde yaklaşık 90 mağaza işletmeye devam edeceğini belirtti. Ancak West Allis’teki kapanış sonrası en yakın Aldi mağazasına ulaşmak için üç milden fazla mesafe kat etmek gerekiyor.

Yakın mağazalara transfer teklifi

Aldi yetkilileri, etkilenen tüm çalışanlara yakın mağazalara transfer teklif edildiğini duyurdu. West Allis kararından önce, Milwaukee’deki Aldi mağazası da Ocak 2026’da kapatılmıştı. Şirket, bu kararın kaynakları daha verimli kullanma ve diğer lokasyonlarda alışveriş deneyimini güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı.

Büyüme planları devam ediyor

Kapanışlara rağmen Aldi, ABD genelinde agresif büyüme stratejisini sürdürüyor. 025 başında şirket, 225’ten fazla yeni mağaza açma planını duyurdu. Bu hamle, 2028’e kadar sürecek 9 milyar dolarlık yatırım planının bir parçası.

2026 sonuna kadar 31 eyalette 180’den fazla yeni mağaza açılması planlanıyor. Hedef, 2028 sonunda ABD’de yaklaşık 3 bin mağazaya ulaşmak.

Aldi ABD CEO’su Atty McGrath, 2026 yılında önceliklerinin “müşterilerin ilk tercih ettiği market olmak” olduğunu vurguladı. Bu kapsamda yeni mahallelere giriş, internet sitesinin yenilenmesi ve yeni dağıtım merkezleri yatırımları planlanıyor.

ABD perakende sektörü baskı altında

Aldi’nin Milwaukee bölgesindeki kapanışları, ABD genelinde artan perakende krizinin bir parçası olarak görülüyor. CoreSight Research verilerine göre 2025’te açıklanan mağaza kapanışları bir önceki yıla göre yüzde 67 arttı.

1,2 milyondan fazla işten çıkarma

İşten çıkarmaları raporlayan ve işini kaybeden çalışanlara kariyer desteği veren Challenger, Gray & Christmas şirketinin raporuna göre 2025’te ABD’de 1,2 milyondan fazla işten çıkarma gerçekleşti. Perakende sektörü tek başına yaklaşık 93 bin iş kaybı yaşadı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla işsizlik oranı yüzde 4,4 seviyesinde bulunuyor.