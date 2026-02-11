Musluktan bira servisi yapan firma iflasın eşiğinde

Zanaat bira (craft beer) sektöründe yaşanan ekonomik zorluklar, birçok üreticiyi tesis kapatmaya ve bazı durumlarda iflas koruması aramaya zorluyor. Bu durum, bira tutkunları arasında da hayal kırıklığı yaratıyor.

434 bira üreticisi kapandı

ABD'de bira sektörü, 2025 yılında oldukça zor bir dönem geçirdi. Brewbound verilerine göre, Aralık 2025 ortasına kadar 434 bira üreticisi kapanırken yalnızca 268 yeni işletme açıldı. Bu tablo, sektör genelinde ciddi bir daralmaya işaret ediyor.

2026 yılına girilirken de “zanaat bira krizi” devam etti. Bir yıl daha üretim hacminde düşüş yaşandığı bildirildi.

2025’te craft beer üretimi geriledi

Brewers Association tarafından Temmuz 2025’te yayımlanan ara dönem raporunda, zanaat bira üretim hacminin bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 5 azaldığı tahmin edildi. 2024 yılında ise bu düşüş oranı yaklaşık yüzde 4 olarak kayda geçmişti.

2025 yılına ait nihai üretim verilerinin, 2026’nın ilk çeyreğinin ilerleyen dönemlerinde yayımlanacak olan Beer Industry Production Survey raporuyla netleşmesi bekleniyor.

Birçok bira üreticisi iflas koruması peşinde

Son dönemde iflas başvurusunda bulunan zanaat bira üreticileri arasında, Missouri eyaletinin Springfield kentinde faaliyet gösteren 4 by 4 Brewing de bulunuyor. Şirket, 15 Ocak 2026’da iflas koruma başvurusunda bulundu ve mağazası ile kendi ürettiği biraları doğrudan musluktan servis ettiği taproom’unu açık tutmayı planladığını duyurdu.

Mali açıdan son yıllarda ciddi baskılarla karşı karşıya kalan şirket, finansal yapısını yeniden düzenleyerek faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.

Öte yandan, Pennsylvania eyaletinin Morrisville kentinde bulunan 21 Locks Brewing Co., 30 Mayıs 2025’te açılışını yapmasına rağmen yalnızca birkaç ay sonra, 9 Ocak 2026’da kalıcı olarak kapandı.

İşletmeler kapanıyor

21 Locks Brewing, 31 Aralık 2025’te sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada faaliyetlerini süresiz olarak durdurduğunu duyurdu.

“Süresiz kapalı” ifadelerinin yer aldığı mesajda, “Bu, göndermeyi düşündüğümüz bir mesaj değildi. Uzun değerlendirmelerin ardından 21 Locks Brewing Company’nin kapılarını kapatacağını paylaşmak zorundayız” denildi. Şirket, iflas başvurusunda bulunmadı.