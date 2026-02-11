Coca Cola-Pepsi savaşı büyüyor! Yeni bir ürün için rekabete girdiler

Sektör ve pazar araştırmaları yapan, özellikle şirketler, yatırımcılar, bankalar ve kamu kurumları tarafından kullanılan küresel bir veri ve analiz şirketi IBIS World verilerine göre, ABD’de kişi başına düşen gazlı içecek tüketiminin 2026'da 160 litreye gerilemesi bekleniyor.

Bu uzun vadeli düşüşün arkasında ise tüketicilerin şekerli içeceklerin obezite ve diyabet gibi sağlık risklerine dair farkındalığının artması yer alıyor.

Tüketici daha temkinli

Gazlı içecek tüketimindeki gerileme ani değil. 2020-2025 döneminde kişi başına tüketim yıllık ortalama yüzde 0,4 oranında azaldı. Tüketiciler yalnızca şekere değil, diyet içeceklerdeki yapay tatlandırıcılara karşı da daha temkinli davranmaya başladı.

Bu tablo karşısında Coca-Cola, PepsiCo ve Keurig Dr Pepper, ürün çeşitliliğini daraltırken yeni tatlar geliştirmeyi bırakmadı.

Halk sağlığı açısından umut verici

Popüler içecek trendlerini takip eden Snackolator’a göre, yakın dönemde piyasaya çıkan ya da geri dönen ürünler arasında şunlar yer alıyor.

Coca-Cola Cherry Float ve Diet Cherry Coke’un dönüşü, Pepsi’nin prebiyotik kolaları, Dr Pepper Creamy Coconut, Mountain Dew’un kremalı karışımı ve Fanta’nın yeni vişne aroması dikkat çeken örnekler arasında bulunuyor.

Araştırmalar, ABD’de şekerli içecekleri yoğun tüketen çocuk ve yetişkin oranının yıllar içinde belirgin biçimde azaldığını gösteriyor. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Kelsey Vercammen’e göre bu eğilim, halk sağlığı açısından umut verici.

82,7 milyar dolara ulaştı

Buna rağmen sektör tamamen pes etmiş değil. ABD gazlı içecek pazarı 2025’te değer bazında yüzde 1,3 büyüyerek 82,7 milyar dolara ulaştı. Bu toparlanma nostaljiden çok, tat inovasyonu, sağlık algısı ve dağıtım stratejilerindeki değişime dayanıyor.

Pepsi prebiyotik kola pazarına girdi

Yeni dönemin en dikkat çeken adımı Pepsi’den geldi. Şirket, sindirim sistemini desteklediği iddia edilen prebiyotik kolalarını piyasaya sürdü. Daha düşük şeker, lif içeriği ve klasik kola tadını bir araya getiren bu ürünler, Poppi ve Olipop gibi yükselen markaların izinden gidiyor.

Gazlı içecekler tamamen bitiyor mu?

Uzmanlara göre prebiyotik kolalar mucize yaratmasa da, klasik gazlı içeceklere göre daha az şeker içermeleri nedeniyle “daha az zararlı” bir alternatif sunuyor.

Tüketiciler gazlı içecekten vazgeçmiş değil; ancak beklentiler değişmiş durumda. Daha az şeker, daha fazla işlevsellik ve tanıdık tatlar...