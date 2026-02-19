İflasa sürüklenen fast-food devine bir darbe daha

ABD merkezli restoran zinciri işletmecisi Fat Brands’in iflas süreci, yeni bir dava ile daha da karmaşık hale geldi. Şirketin en büyük alacaklılarından biri olan hedge fon 352 Capital, Fat Brands’in yönetim ücretlerinden elde ettiği nakdi iflas sürecini finanse etmek için kullanma hakkı olmadığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Davanın sonucu, şirketin iflas sürecinden çıkıp çıkamayacağını doğrudan etkileyebilir.

1,5 milyar dolarlık borç iflas sürecini tetikledi

Fat Brands, geçtiğimiz ay yaklaşık 1,5 milyar dolarlık teminatlı borç nedeniyle iflas koruması başvurusunda bulundu.

Şirketin borçlarının büyük bölümü, gelecekteki gelirlerin teminat gösterildiği tahvil satışları yoluyla oluşturuldu.

Şirketler Fat Brands’e yönetim ücreti ödüyor

Bu yapı kapsamında, şirketin gelir üreten varlıkları farklı bağlı şirketler üzerinden yönetiliyor ve bu şirketler Fat Brands’e yönetim ücreti ödüyor.

Fat Brands ise bu gelirleri maaş, kira ve diğer operasyonel giderleri karşılamak için kullanıyor.

352 Capital: Şirketin bu parayı kullanma hakkı yok

352 Capital, mahkemeye sunduğu davada, Fat Brands’in bu yönetim ücretlerini kullanma hakkı olmadığını savundu.

Fon, restoran zincirlerinden elde edilen gelirlerin Fat Brands’e değil, bu gelirleri üreten bağlı şirketlere ait olduğunu öne sürdü. Bu nedenle söz konusu gelirlerin, alacaklıların teminat hakkı kapsamında olduğunu iddia etti.

Eğer mahkeme bu görüşü kabul ederse, Fat Brands’in iflas sürecini finanse etmesi ciddi şekilde zorlaşabilir.

Şirketin nakit krizi iflasın ana nedeni oldu

Fat Brands, geçtiğimiz yıl borç ödemelerini gerçekleştirecek yeterli nakde sahip olmadığı için temerrüde düşmüştü.

Bu durum, alacaklılarla yapılan görüşmelerin başarısız olmasına ve sonunda iflas başvurusuna yol açtı.

Şirket, iflas başvurusunda yönetim ücretlerinin operasyonları sürdürmek için yeterli olmadığını savundu. Ancak alacaklılar, şirketin mali sorunlarının temel sorumlusunun CEO Andy Wiederhorn olduğunu iddia etti.

Twin Peaks hisseleri de dava konusu oldu

352 Capital, iflas başvurusundan kısa süre önce Fat Brands’e karşı başka bir dava daha açmıştı.

Fon, şirketin borç teminatı olarak Twin Peaks restoran zincirine ait hisseleri devretmediğini öne sürdü. Bu gelişme, Fat Brands ile alacaklıları arasındaki hukuki gerilimi daha da artırdı.

CEO’nun görev durumu da tartışma konusu

Fat Brands’in CEO’su Andy Wiederhorn’un görevde kalması da alacaklılar tarafından sorgulanıyor. Bazı alacaklılar, şirketin başına bağımsız bir kayyum atanmasını talep etti. Ayrıca CEO’nun izinsiz hisse satışı yaptığı iddiası da gündeme geldi. Şirketin avukatları ise alacaklıların endişelerini gidermek amacıyla çeşitli önlemler almayı kabul etti.