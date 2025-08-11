TCMB rezervlerinde tarihi zirve! 174 milyar doları aştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri tarihi bir zirveye ulaştı. 8 Ağustos haftasında brüt rezervler, bir önceki haftaya göre 5.4 milyar dolarlık artışla 174.3 milyar dolara yükseldi. Yılbaşından bu yana yaşanan toplam artış ise 12.9 milyar doları buldu. Net rezervlerin de 4.5 milyar dolarlık artışla 67.7 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri, 8 Ağustos ile biten haftada rekor bir artış göstererek tarihi zirveye çıktı. Merkez Bankası'nın analitik bilançosundan elde edilen hesaplamalara göre, 1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar olan brüt rezervler, bir haftada 5.4 milyar dolar artarak 174.3 milyar dolara yükseldi.
Bu yükselişle birlikte TCMB, yıl başından bu yana brüt rezervlerinde toplamda 12.9 milyar dolarlık bir artış yakalamış oldu.
Net rezervlerde de önemli artış
TCMB'nin brüt rezervlerindeki artışın yanı sıra net rezervlerde de önemli bir yükseliş yaşandı. Bir önceki hafta 63.2 milyar dolar seviyesinde olan net uluslararası rezervlerin, 8 Ağustos haftasında 4.5 milyar dolarlık bir artışla 67.7 milyar dolara yaklaşacağı öngörülüyor.
Rezervlere ilişkin nihai ve kesin verilerin 14 Ağustos Perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacak.