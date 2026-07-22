TCMB toplantı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bu ay açıklayacak. Ekonomi ile yakından ilgilenenler gelecek kararı beklerken tarihi bilmeyenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takvimine PPK Toplantısı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Ekonomistler ABD-İran geriliminin tırmanması ve petrol fiyatlarının tekrar yükselmesi nedeniyle bu ay da faizlerin sabit kalacağını belirtiyor.