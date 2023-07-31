TEB'in ilk yarı net kârı 7 milyar TL'yi aştı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2023 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı 333 milyar TL olurken, net kârı 7,026 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 50.4’ünü oluşturdu.

TEB’in toplam kredileri yılın ikinci çeyreğinde 167,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 234.9 milyar TL oldu. Bankanın özkaynakları 30.7 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin çok üstünde, yüzde 19.49 oranında gerçekleşti. TEB, 2023'ün ilk yarısında Bireysel Bankacılık’ta 300 binden fazla müşteri edinimi sağladı.

Banka, esnek vade ve taksit seçenekleri sunan dijital ihtiyaç kredileri ile ekonomiye desteğini sürdürdü. TEB, bankacılık işlemlerine erişimi kolaylaştırarak her 10 krediden 9’unu dijital kanalları üzerinden kullandırırken, her 3 müşterisinin 1’ini dijital kanalları ile edindi. KOBİ ve kurumsal müşterileri için, kredilerden dış ticarete kadar birçok finansman ihtiyaçlarını dijital kanallardan karşılamaları için geliştirme çalışmalarına devam etti.