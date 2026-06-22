Yapay zeka liderleri G7 zirvesinde buluştu

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Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 zirvesi, küresel teknoloji firmalarının yöneticilerini devlet liderleriyle aynı statüde bir araya getirdi. Dünyanın en güçlü demokrasilerinin liderleri, Fransız Alpleri'ndeki yıllık liderler zirvesinde yapay zeka liderleri ile küresel güvenlik ve yönetim konularını ele aldı. Liderler, teknoloji yöneticilerini resmi birer diplomatik muhatap olarak kabul etti.

Zirvede Trump, sağında OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman ve solunda Nobel ödüllü Google DeepMind Üst Yöneticisi Demis Hassabis ile oturdu. Ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei ve Salesforce Üst Yöneticisi Marc Benioff ile yan yana yer aldı. Yapay zeka liderleri zirve genelinde birçok devlet başkanıyla ikili diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapay zeka liderleri küresel standart çağrısı yaptı

Kapalı kapılar ardında yapılan çalışma yemeğinde konuşan Sam Altman, hükümetlerin sorumluluklarını yapay zeka laboratuvarlarına devretmemesi gerektiğini vurguladı. Kararların tek bir laboratuvar tarafından alınmaması gerektiğini belirten Altman, risk analizi yapacak uluslararası bir tartışma forumu kurulmasını önerdi. Küresel zirveye katılan yapay zeka liderleri, demokratik ulusların egemenliğine saygı duyduklarını ve kuralların belirlenmesinden sonra insan özgürlüğünün öncelenmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmelerde Anthropic yöneticisi Dario Amodei de gelişmiş yapay zeka araçlarının yayılımı konusunda demokratik güçlerin bölünmeye karşı direnmesini istedi. Amodei, otoriter hükümetlere karşı batılı güçlerin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Macron ile resmi bayrak önünde fotoğraf çektiren yapay zeka liderleri arasında Meta Baş Yapay Zeka Sorumlusu Alexandr Wang da yer aldı. Batılı hükümetler, gelecekteki güvenlik altyapısını şekillendiren yapay zeka liderleri ile iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Teknolojinin geleceği tek merkezde birleşiyor

Google DeepMind yöneticisi Demis Hassabis ise insanlığın şu an tekillik döneminin ayak izlerinde durduğunu dile getirdi. Hassabis, ABD liderliğinde kurulacak ve uluslararası demokratik toplulukla yakın çalışacak bir standartlar mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Süreci insanlık tarihinin en kritik anlarından biri olarak nitelendirilen Hassabis, doğru adımlarla bilimsel ilerlemede altın çağa girileceğini savundu.

Yemeğe ayrıca Fransız Mistral AI firmasının Üst Yöneticisi Arthur Mensch ile Japonya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık merkezli laboratuvarların liderleri katıldı. Yaşanan bu diplomatik temaslar, hükümetler ile özel şirketlerin küresel güvenlik tehditleri üzerindeki nüfuz mücadelesini net şekilde ortaya koyuyor. Sektörü yönlendiren yapay zeka liderleri, Anthropic ile Trump arasında daha önce yaşanan gerilimlerin yeni jeopolitik düzenin öncü sinyallerini taşıdığını düşünüyor.