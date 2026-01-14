Temassız ödemelerde yeni dönem: Şifresiz işlem limiti değişiyor!

Kart ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemelerde şifre girilmeden işlem yapılabilen üst limit yarından itibaren yükseliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara iletilen düzenleme yazısına göre, temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Söz konusu limit, en son 1 Temmuz 2024'te güncellenerek 1.500 liraya yükseltilmişti. Böylece yaklaşık 1,5 yıl sonra temassız ödemelerde yeni bir güncelleme hayata geçirilecek.

Temassız ödeme kullanımı artıyor

Temassız ödeme kullanımının hızla arttığı görülüyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) Kasım 2025 verilerine göre, kartlarla gerçekleştirilen temassız ödeme sayısı yıllık bazda yüzde 15 artarak 1 milyar 162,4 milyona ulaştı.

Aynı dönemde temassız ödeme tutarı ise yüzde 56 yükselişle 723,3 milyar liraya çıktı. Kasım ayında mağaza içi kartlı harcamalarda her 5 ödemenin 4'ü temassız yöntemle yapıldı.

Diğer ülkelerde limitler ne kadar?

Uygulama uluslararası örneklerle de benzerlik gösteriyor. Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 euro seviyesinde uygulanıyor.

ABD'de ise bu konuda standart bir üst sınır bulunmuyor ve limitler bankalar tarafından belirleniyor.