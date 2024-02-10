“Tertemiz duyguların" sponsoru oldu

Özlem ERMİŞ BEYHAN - DÜNYA

Hayat Kimya, global bir marka olma yolunda hızla ilerlerken, Türkiye’nin dünyada en çok ses getiren markalarından biri olan Filenin Sultanları’nın resmi sponsoru oldu. Hayat bünyesinde yer alan Bingo markası, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Resmi Sponsorluk Anlaşması imzaladı. Şirket böylece spor sponsorluğuna çok güçlü bir ilk adım atmış oldu. Bingo, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile iş birliğini, düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Özgür Kölükfakı, spor sponsorluğunda bunun ilk adım olduğunu ancak son olmayacağını söyledi. Türkiye’de hanelerin yüzde 85’inde bir Hayat ürünü bulunduğunu anlatan Kölükfakı, “Türkiye’nin birlikteliğe, birlik olmaya ihtiyacı var. Bunun en güzel gerçekleştiği alan ise spor. Biz de bu nedenle ‘Tertemiz duyguların sponsoruyuz’ sloganı ile bu desteği başlattık” ifadelerini kullandı. Bingo, önümüzdeki dönem için A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, A Milli Kadın Voleybol Takımı Oyuncuları Hande Baladın ve Gizem Örge ile yeni bir iş birliğine de imza attı.

100 ülkede Hayat ürünleri kullanılıyor

Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Özgür Kölükfakı yaptığı açıklamada; “Hızlı tüketim ürünleri sektörünün global oyuncularından Hayat Kimya olarak, ev bakım kategorisindeki amiral markamız Bingo ile 1987’den bu yana milyonlarca evde, kadınların, ailelerin yanında yer alarak pek çok duyguyu paylaşıyoruz. Tıpkı kadın voleybol milli takımımız gibi biz de bu topraklarda doğan ve global pazarlarda emin adımlarla büyüyen güçlü bir markayız. 100’den fazla ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. 8 ülkede 28 üretim tesisi ile faaliyet gösteriyoruz. Büyük bir gurur ve mutlulukla Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımları’nın resmi sponsoru olduğumuzu da duyurmak isteriz. Türk voleybolunun nezaketinin, kalitesinin ve en nihayetinde zaferlerinin bizim bu alana girmemizde bizi çok motive ettiğini söylemek isterim. Sponsorluğumuz, Türkiye'nin voleybolunun daha da ileriye taşınmasına destek olma kararlılığımızın bir yansıması” dedi.

"Daha yolun başındayız, yapacak çok iş var"

Basın toplantısında konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Bugün yine Türk voleybolu adına imza atacağımız güzel bir iş birliği için bir aradayız. Bu iş birliğiyle Hayat Kimya’nın öncü ve lider markası Bingo, ‘Tertemiz Duyguların Sponsoru’ olarak Filenin Sultanları’nın resmi sponsoru oldu. Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız; Türk kadınını, Türk voleybolunu sahada başarıyla temsil ederken Bingo markasının da desteğini yanımızda hissetmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Daha yapacak çok şeyimiz var, daha yolun başındayız” dedi. Yüzde 100 yerli bir şirket olan Hayat, hijyen, ev bakım, temizlik kâğıtları, kişisel sağlık ve evcil hayvan bakım kategorilerinde Molfix, Bebem, Good Care, Molped, Joly, Bingo, Gleen, Test, Has, Papia, Familia, Teno, Focus, Nelex, Goodcare, Evony ve Sholk gibi 16 markasıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin yanı sıra Mısır, İran, Cezayir, Rusya, Nijerya, Pakistan ve Vietnam olmak üzere toplam 8 ülkedeki 24 üretim tesisi; Fas, Bulgaristan ve Kenya, Malezya ve Tayland’daki satış dağıtım şirketleri bulunuyor.