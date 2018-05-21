TESK: Benzine teşvik getirilmeli

21 Mayıs 2018

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, "EPDK verilerine göre 2016'da üretilen toplam 5.1 milyon ton benzinin yalnızca 2.2 milyon tonu yurt içinde tüketildi. Geriye kalan 2.9 milyon ton benzin ise yurt dışına ihraç edildi. Üretim fazlası benzin, ihraç edilirken vergi alınmadığı için yurt içindekinden çok daha ucuza satılıyor. Benzini ucuza ihraç edeceğimize yurt içindeki benzin kullanımını artırmalıyız. Bu sayede motorin kullanımını azaltıp motorin ithalatından da kurtulmuş oluruz. Akaryakıttaki üretim ve tüketim dengesizliğini ortadan kaldırmak için motorin yerine benzin tüketimi teşvik edilmeli" dedi.

Rafinelerilerdeki benzini tüketmek yerine ucuz yoldan ihraç etmenin ekonomiye bir kazanç sağlamadığını söyleyen Palandöken, "Ülkemizdeki rafinerilerde üretilen ürüne bağlı kapasite maalesef tam olarak kullanılamıyor. Başta benzin olmak üzere içeride talebi olmayan ürünler, yurt içindeki satışından daha ucuz rakamlarla yurt dışına ihraç ediliyor. Öte yandan motorin tüketimi üretimden çok daha fazla olduğu için motorin ihtiyacını karşılamak adına ithalat yapılıyor. 2013'te motorinin yurt içi tüketimi 17.1 milyon tonken yüzde 30 artarak 2016 itibariyle 22.3 milyon ton olarak gerçekleşti. Buna paralel olarak motorin ithalatı da yüzde 27.5 arttı. Eğer motorin yerine benzin tüketirsek ithalat azalır ve paramız içeride kalmış olur" şeklinde konuştu.