The Stay’e uluslararası iki ödül

Konaklama sektörünün prestijli ödüllerinden Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards (SSLHLA) ödül töreni, İstanbul’da gerçekleştirildi. The Stay Hotel grubu bu yıl onuncu kez düzenlenen ödül töreninde düzenlenen, dünyada köklü otel gruplarının katıldığı ödül töreninde uluslar arası iki önemli ödülün sahibi oldu. ‘Best Luxury Boutique Hospitality Group of 2022’ ve ‘Commitment to Sustainability 2022’ ödüllerinin sahibi olan The Stay adına ödülleri The Stay Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali İspahani aldı.

The Stay Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali İspahani ödüllerle ilgili, “Türkiye turizm sektöründe önemli gelişmelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards’ta iki önemli ödülle ülkemizi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz” dedi.