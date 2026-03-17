Ticaret Bakanlığı: Yabancı sermayeli firmaların ihracattaki payı 2025'te yüzde 30’a ulaştı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin küresel yatırımlardaki cazibesini artırmaya ve ihracat odaklı büyüme stratejisini sürdürmeye devam ettiğini bildirerek, uluslararası doğrudan yatırımların ekonomi ve dış ticaret performansına katkısına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2025 yılında küresel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) akımları yüzde 14 artışla 1,6 trilyon dolara ulaştı. Aynı dönemde gelişmiş ekonomilere yönelik yatırımlar yüzde 43 artarak 728 milyar dolara yükselirken, gelişmekte olan ekonomilere yönelen yatırımlar yüzde 2 azalarak 877 milyar dolara geriledi. Türkiye ise bu tabloda, UDY girişlerinde kaydettiği yüzde 29’luk artışla gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif ayrıştı.

2025’te UDY girişi 13,1 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine dayandırılan açıklamada, 2002 yılında 1,1 milyar dolar seviyesinde bulunan uluslararası doğrudan yatırım girişinin, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,2 artışla 13,1 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Bu performansın, yıl geneline yayılan aylık ortalama 1,1 milyar dolarlık istikrarlı yatırım akışına işaret ettiği vurgulandı.

Yabancı sermayeli firmalardan ihracata güçlü katkı

Ticaret Bakanlığı’nın hesaplamalarına göre, 2025 yılı toplam ihracatının yaklaşık yüzde 30’u yabancı sermayeli firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu firmaların en fazla ihracat yaptığı bölge 46,4 milyar dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Ülke bazında ise ihracatta ilk sıraları Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa aldı.

Açıklamada, en yüksek ihracatın ABD, Almanya ve Hollanda menşeli firmalar tarafından gerçekleştirildiği bilgisi de paylaşıldı.

AB kaynaklı yatırımlar ihracatta belirleyici oldu

Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki yatırımlarının, 2025 yılında yabancı sermayeli firmaların toplam ihracatının yüzde 51,2’sini, Türkiye’nin toplam ihracatının ise yüzde 15,5’ini oluşturduğu belirtildi.

Yabancı sermayeli firmaların ihracatında sanayi üretimine dayalı sektörlerin ağırlığı dikkat çekerken, en yüksek ihracat yapılan fasıllar motorlu kara taşıtları, kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar ile elektrikli makine ve cihazlar olarak sıralandı.

Bakanlık: Çalışmalar kararlılıkla sürecek

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, yatırım ortamının iyileştirilmesi, küresel değer zincirlerindeki konumun güçlendirilmesi, ihracat kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.