TİGEM'den 4 ay süreli işçi alımı duyurusu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 4 ay süreli bitkisel üretim ve hayvancılık işçilikleri hizmet alımı gerçekleştirecek.

TİGEM Gökhöyük ihale detayları

TİGEM Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün söz konusu hizmet alımı için yapacağı ihalenin detayları Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyuruldu.

İhale dokümanı işletmeden 1000 lira karşılığında temin edilebilecek. İhale kapalı zarf teklif alma usulüyle yapılacak, istekliler teklif tutarının yüzde 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verecek. Teklif mektupları kapalı zarf içinde en geç 8 Nisan Salı saat 14.00'e kadar işletmenin genel evrak servisine teslim edilecek. İhale aynı gün ve saatte işletmenin toplantı salonunda yapılacak.

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü için...

TİGEM Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü de ihtiyacı olan 4 aylık bitkisel üretim ve hayvancılık işçilik işleri hizmet alım işi ihalesi düzenleyecek.

İhale dokümanı işletmeden 700 lira karşılığında satın alınabilecek. İhale kapalı zarf teklif alma usulüyle yapılacak, istekliler teklif tutarının yüzde 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verecek. Teklif mektupları kapalı zarf içinde en geç 10 Nisan Perşembe saat 14.30'a kadar işletmenin evrak servisine teslim edilecek. İhale aynı tarih ve saatte işletmenin ihale salonunda yapılacak.