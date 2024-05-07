TİM Başkanı Gültepe: 'İhracat her geçen yıl artıyor'

Bir program için Edirne'ye gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'de ihracatın her geçen yıl arttığını söyledi.

İhracatta otomotiv sektörünün birinci sırada yer aldığını anlatan Gültepe, otomotivi kimya ve hazır giyim sektörünün takip ettiğini ifade etti.

Gültepe, Türkiye'nin en büyük pazarının Almanya, ABD ve Irak olduğunun altını çizdi.

Irak pazarının gelecek aylarda daha da büyüyeceğine inandığına işaret eden Gültepe, "Amacımız hem siyasi hem de ticari ilişkileri geliştirmek. Irak bizim 3. pazarımız. Yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracatımız var. Önümüzdeki günlerde o bölge ile ihracatımızın çok daha artacağını düşünüyorum." dedi.

"Hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyorum"

Gültepe, ihracatçılar olarak geçen seneyi rekorla kapattıklarını anımsattı.

Bu yılki ihracat hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Gültepe, şöyle devam etti:

"2024'ün ilk çeyreğini bitirdik. Yüzde 3,5-4 artış sağladık .2024'te 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz var. Hazirandan sonra biraz da piyasaların düzelmesi ve Avrupa'nın genişlemesi ve büyümesiyle hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyorum.

Bizim gayemiz çift haneli büyümeyle 267 milyar doların üzerine çıkmak. Kuzey ve güneyimizde savaşın olduğu bir noktada, dünyadaki ekonominin daraldığı bir zamanda bunları başarmanın büyük başarı olduğunu düşünüyorum."

"İhracatta hız çok önemli"

Gültepe, Türkiye'nin jeopolitik yapısı ve konumu nedeniyle teslimat sürelerinde hızın ön plana çıktığını söyledi.

Teslimat sürelerinin daha da kısalması için ilgililerle sık sık toplantılar yaptıklarını anlatan Gültepe, şunları kaydetti:

"Biz ihracatımızın yüzde 41’ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. AB’ye ihracatın yüzde 60’ını da kara yoluyla yapıyoruz. İhracatta hız çok önemli. Türkiye'nin en önemli özelliklerinden biri hızlı teslimatı ortaya koyabilmesi. Müşteriler, firmalar stok yapmak istemiyor.

Kapıkule, ihracat noktasında en önemli sınır kapılarımızdan biri. Zaman zaman kapılarla ilgili bize problemler de geliyor bekleme sürelerine ilişkin. Alınan önlemlerle önümüzdeki günlerde bekleme sürelerinin daha da kısalacağını düşünüyorum."

Gültepe, Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne'deki gümrük kapılarının, bekleme sürelerinin daha da kısalması için gerekli önlemleri almaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kısa süre önce gümrüklerde daha hızlı geçiş hususunda görüşmeler yaptıklarını ifade eden Gültepe, "İki hafta önce Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile ihracatımızın en önemli noktalarından Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulunduk. Gümrüklerde yaşanan yoğunlukla ilgili toplantı yaptık. Çok verimli bir toplantı oldu. Edirne Valisi Yunus Sezer de konulara çok hakim, bu nedenle sorunların yerinde çözüleceğini düşünüyorum." diye konuştu.