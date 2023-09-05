TL'nin reel değeri ağustosta 52.5'e çıktı

Endeks seçimlerin ardından TL'nin keskin şekilde değer yitirmesine paralel olarak Haziran ve Temmuz ayında sert düşüş kaydetti. Endeks, Temmuz'da 48.7 ile Aralık 2021'den bu yana en düşük değeri almıştı.

Endeks, Aralık 2021'de 47.61 ile 1994 yılından bu yana en düşük değere gelmesi ardından geçen bu yıl Mart ayına kadar kademeli yükselerek 60 seviyesine yaklaşmıştı.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.