TMO, Elektronik Ürün Senedi alımı yaptı

15 Ekim 2017

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), Giresun Ticaret Borsasınca (GTB) hayata geçirilen Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası projesi ile lisanslı depo üzerinden 12 Ekim'de, 64 Elektronik Ürün Senedi alımı gerçekleştirdiği bildirildi.

GTB'den yapılan yazılı açıklamada, TMO'nun lisanslı depo üzerinden 22 Eylül'den itibaren salı ve perşembe günleri işlem gerçekleştirdiği belirtildi.

Buna göre ofisin 12 Ekim'de 82 bin 752 kilogram karşılığı 64 Elektronik Ürün Senedi alımı yaptığı ifade edilen açıklamada, ofisin fındık lisanslı deposu üzerinden aldığı fındığın kilogramına, randımanına göre 10,10 ile 11,70 lira arasında fiyat verdiği kaydedildi.

Açıklamada, TMO'nun 12 Ekim'deki senet alımlarının maliyetinin 899 bin 150 lira olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA