TMSF, hastane ve otel varlıklarından oluşan 4 ticari bütünlüğü satışa çıkardı. Toplam muhammen bedel 11 milyar 700 milyon TL olarak açıklandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), dikkat çeken bir satış sürecini başlattı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, sağlık ve turizm sektörlerinden dört büyük ticari ve iktisadi bütünlük satışa çıkarıldı.

TMSF tarafından satışa sunulan varlıklar arasında Reyap Çorlu Hastanesi, Reyap İstanbul Hastanesi ve Tekirova Turizm Otel bulunuyor. Ayrıca Royal Teos Otel de satış listesine dahil edildi.

Söz konusu varlıklar, TMSF’nin kayyum olarak görev yaptığı şirketlerin mal, hak ve varlıklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan ticari ve iktisadi bütünlüklerden oluşuyor.

Toplam muhammen bedel 11,7 milyar TL

Dört ayrı ticari bütünlük için belirlenen toplam muhammen bedel 11 milyar 700 milyon TL olarak açıklandı. Bu rakam, satışın büyüklüğünü ve piyasadaki etkisini gözler önüne seriyor.

Satışın özellikle sağlık ve turizm sektörlerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.

Satış işlemleri, TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan merkezinde gerçekleştirilecek. İhalelerde kapalı zarf ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanacak.