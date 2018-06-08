TMSF, MarkAntalya AVM ihalesini erteledi

08 Haziran 2018

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Bank Asya'nın alacaklarının ödenmesi için satışa çıkarılan ve tek bir teklifin geldiği MarkAntalya AVM ihalesini iptal ederek, ileri bir tarihe erteledi.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, "Kurumumuzun kayyum olarak görevlendirildiği, Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait MarkAntalya AVM'nin, 1.28 milyar lira TL muhammen bedelle satışa sunulduğu ihaleye tek bir teklif gelmiştir. Fon Kurulumuzun toplantısında teklif değerlendirilmiş; ihalenin iptal edilmesine ve ileriki bir tarihte tekrar ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir" denildi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, mayıs başında yaptığı açıklamada TMSF kayyumluğunda yönetilen bir şirket olan Kadıahmetoğulları grubuna ait Antalya'daki AVM Markantalya'yı haziran başı itibarıyla ihaleyle satışa çıkaracaklarını söylemişti.

Gülal, "AVM'de 1.28 milyar TL muhammen bedeli var, biz bunun da üzerine çıkarız diye tahmin ediyorum çünkü çok gelip giden oldu. Bu AVM'nin özelliği BankAsya'nın en büyük sorunlu kredisinin teminatı. Dolayısıyla satış şirkette kalmayacak, Bank Asya alacağı ödenecek. Diğer bankaların da bir kısım alacakları ödenecek. Banka Asya da aldığı para ile TMSF'ye olan 677 milyon TL'lik borcunu ödeyecek" demişti.

Kaynak: AA