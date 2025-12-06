Google Haberler

TOBB: Ödemeler aksıyor, Yılmaz: Yan etkiler geçici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Odalar Konseyi toplantısında, programın en temel amacının enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayarak, kısa vadeli, geçici yan etkilerin olabildiğini söyledi. En büyük sıkıntının krediye erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor” tespitini dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) Ti­caret ve Sanayi Odala­rı, Ticaret Odaları, Sanayi Oda­ları, Ticaret Borsaları ile Deniz Ticaret Odaları Müşterek Kon­sey Toplantısı, Cumhurbaşka­nı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Ankara’da yapıl­dı.

Burada konuşan Cevdet Yıl­maz, “OVP’yi istişare ile hazır­ladık ve uyguluyoruz. Progra­mın en temel amacı enflasyonu düşürmek ve öngörülebilir bir ortam sağlamak. Enflasyonun düşmesi bu nedenle özel sektör için de önemli. Kısa vadeli, geçi­ci yan etkileri olabiliyor ve bunu hep birlikte yönetmemiz gereki­yor.

Programın genel hedeflerini gözden kaçırmadan yapabilece­ğimiz her şeyi yapacağız” mesaj­larını verdi. “Aldatıcı, geçici, göz boyayıcı politikalarla değil, sağ­lıklı, gerçekçi politikalarla kalıcı sosyal refah getirmek istiyoruz” diyen Yılmaz, “Enflasyondaki gerileme trendi sürüyor. Yılso­nunda yüzde 20’li seviyeleri ko­nuşacağız. Piyasalar buna ina­nıyor. Ama reel sektör yüzde 41 beklentisini koruyor. Bunu hep birlikte samimiyetle tartışmalı­yız” yorumunu yaptı.

KOBİ’ler için sınırlar kaldırılmalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcık­lıoğlu ise, “Anadolu'yu sürekli dolaşıyor, firmaları ve sektörle­ri dinliyorum. Gördüğüm en bü­yük sıkıntı krediye erişim. Hem kredi büyümesine getirilen kı­sıtlamalar ve hem de yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ’lerimi­zin ayağına pranga oluyor. Piya­sada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor, neticede ekonominin büyümesi yavaşlıyor” dedi. Sı­kıntıları aşmak üzere, KOBİ’le­re pozitif ayrımcılık sağlanma­sını isteyen Hisarcıklıoğlu, “KO­Bİ’leri aylık kredi büyüme sınırı dışında tutmalıyız. KOBİ kredi hacmini, reel olarak büyütecek, adımlar atmalıyız” ifadeleri­ni kullandı.

Hisarcıklıoğlu, “Ta­rımsal üretimdeki gelişmeler kaygı verici boyuta ulaştı. Bu du­rum sadece bu seneye özgü değil. Son 5 senenin 4’ünde aynısı ya­şadık. İhracat için de destekle­ri artırmak zorundayız. Zira da­ha önce yaşamadığımız, yeni bir küresel ortamla karşı karşıyayız. Özellikle emek yoğun sektörlere öncelik vermeliyiz. Başta teks­til, hazır giyim, deri ve mobilya olmak üzere, emek yoğun sek­törlere ek destekler sağlanma­lı” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, pandemi döneminde olduğu gibi, işletmelerin mevcut istihdam­larını koruyabilmeleri için, kısa çalışma ödeneği gibi seçenekle­rin devreye alınması gerekliliği­ni dile getirdi.

