TOBB: Ödemeler aksıyor, Yılmaz: Yan etkiler geçici
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Odalar Konseyi toplantısında, programın en temel amacının enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayarak, kısa vadeli, geçici yan etkilerin olabildiğini söyledi. En büyük sıkıntının krediye erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor” tespitini dile getirdi.
Ferit PARLAK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ile Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Ankara’da yapıldı.
Burada konuşan Cevdet Yılmaz, “OVP’yi istişare ile hazırladık ve uyguluyoruz. Programın en temel amacı enflasyonu düşürmek ve öngörülebilir bir ortam sağlamak. Enflasyonun düşmesi bu nedenle özel sektör için de önemli. Kısa vadeli, geçici yan etkileri olabiliyor ve bunu hep birlikte yönetmemiz gerekiyor.
Programın genel hedeflerini gözden kaçırmadan yapabileceğimiz her şeyi yapacağız” mesajlarını verdi. “Aldatıcı, geçici, göz boyayıcı politikalarla değil, sağlıklı, gerçekçi politikalarla kalıcı sosyal refah getirmek istiyoruz” diyen Yılmaz, “Enflasyondaki gerileme trendi sürüyor. Yılsonunda yüzde 20’li seviyeleri konuşacağız. Piyasalar buna inanıyor. Ama reel sektör yüzde 41 beklentisini koruyor. Bunu hep birlikte samimiyetle tartışmalıyız” yorumunu yaptı.
KOBİ’ler için sınırlar kaldırılmalı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Anadolu'yu sürekli dolaşıyor, firmaları ve sektörleri dinliyorum. Gördüğüm en büyük sıkıntı krediye erişim. Hem kredi büyümesine getirilen kısıtlamalar ve hem de yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ’lerimizin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor, neticede ekonominin büyümesi yavaşlıyor” dedi. Sıkıntıları aşmak üzere, KOBİ’lere pozitif ayrımcılık sağlanmasını isteyen Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’leri aylık kredi büyüme sınırı dışında tutmalıyız. KOBİ kredi hacmini, reel olarak büyütecek, adımlar atmalıyız” ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, “Tarımsal üretimdeki gelişmeler kaygı verici boyuta ulaştı. Bu durum sadece bu seneye özgü değil. Son 5 senenin 4’ünde aynısı yaşadık. İhracat için de destekleri artırmak zorundayız. Zira daha önce yaşamadığımız, yeni bir küresel ortamla karşı karşıyayız. Özellikle emek yoğun sektörlere öncelik vermeliyiz. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya olmak üzere, emek yoğun sektörlere ek destekler sağlanmalı” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, pandemi döneminde olduğu gibi, işletmelerin mevcut istihdamlarını koruyabilmeleri için, kısa çalışma ödeneği gibi seçeneklerin devreye alınması gerekliliğini dile getirdi.