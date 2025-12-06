TOBB: Ödemeler aksıyor, Yılmaz: Yan etkiler geçici

Ferit PARLAK

Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) Ti­caret ve Sanayi Odala­rı, Ticaret Odaları, Sanayi Oda­ları, Ticaret Borsaları ile Deniz Ticaret Odaları Müşterek Kon­sey Toplantısı, Cumhurbaşka­nı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Ankara’da yapıl­dı.

Burada konuşan Cevdet Yıl­maz, “OVP’yi istişare ile hazır­ladık ve uyguluyoruz. Progra­mın en temel amacı enflasyonu düşürmek ve öngörülebilir bir ortam sağlamak. Enflasyonun düşmesi bu nedenle özel sektör için de önemli. Kısa vadeli, geçi­ci yan etkileri olabiliyor ve bunu hep birlikte yönetmemiz gereki­yor.

Programın genel hedeflerini gözden kaçırmadan yapabilece­ğimiz her şeyi yapacağız” mesaj­larını verdi. “Aldatıcı, geçici, göz boyayıcı politikalarla değil, sağ­lıklı, gerçekçi politikalarla kalıcı sosyal refah getirmek istiyoruz” diyen Yılmaz, “Enflasyondaki gerileme trendi sürüyor. Yılso­nunda yüzde 20’li seviyeleri ko­nuşacağız. Piyasalar buna ina­nıyor. Ama reel sektör yüzde 41 beklentisini koruyor. Bunu hep birlikte samimiyetle tartışmalı­yız” yorumunu yaptı.

KOBİ’ler için sınırlar kaldırılmalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcık­lıoğlu ise, “Anadolu'yu sürekli dolaşıyor, firmaları ve sektörle­ri dinliyorum. Gördüğüm en bü­yük sıkıntı krediye erişim. Hem kredi büyümesine getirilen kı­sıtlamalar ve hem de yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ’lerimi­zin ayağına pranga oluyor. Piya­sada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor, neticede ekonominin büyümesi yavaşlıyor” dedi. Sı­kıntıları aşmak üzere, KOBİ’le­re pozitif ayrımcılık sağlanma­sını isteyen Hisarcıklıoğlu, “KO­Bİ’leri aylık kredi büyüme sınırı dışında tutmalıyız. KOBİ kredi hacmini, reel olarak büyütecek, adımlar atmalıyız” ifadeleri­ni kullandı.

Hisarcıklıoğlu, “Ta­rımsal üretimdeki gelişmeler kaygı verici boyuta ulaştı. Bu du­rum sadece bu seneye özgü değil. Son 5 senenin 4’ünde aynısı ya­şadık. İhracat için de destekle­ri artırmak zorundayız. Zira da­ha önce yaşamadığımız, yeni bir küresel ortamla karşı karşıyayız. Özellikle emek yoğun sektörlere öncelik vermeliyiz. Başta teks­til, hazır giyim, deri ve mobilya olmak üzere, emek yoğun sek­törlere ek destekler sağlanma­lı” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, pandemi döneminde olduğu gibi, işletmelerin mevcut istihdam­larını koruyabilmeleri için, kısa çalışma ödeneği gibi seçenekle­rin devreye alınması gerekliliği­ni dile getirdi.