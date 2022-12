TOBi, 140 milyon sohbet gerçekleştirdi

Vodafone, yapay zekaya dayalı dijital asistanı TOBi ile 2022’de de müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam etti. İlk olarak 2019’da Vodafone Yanımda üzerinden kullanıcılarıyla buluşan ve halihazırda bine yakın farklı işlem yapabilen TOBi’nin aylık aktif kullanıcı sayısı 6 milyona ulaştı. 2022’de sadece Vodafone Yanımda uygulamasında değil, vodafone.com.tr ve WhatsApp olmak üzere iki yeni kanalda daha hizmet vermeye başlayan TOBi, kullanıcılarıyla yıl boyunca toplam 140 milyon sohbet gerçekleştirdi ve müşterilerden gelen taleplerin %99’una uçtan uca yanıt verdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, “Müşterilerimizi dijital kanallar üzerinden sunduğumuz işlemlerin süratinden ve kalitesinden faydalandırmaya devam ediyoruz. Adını artık her gün, her saat duyduğumuz yapay zeka teknolojisine dayanan dijital kahramanımız TOBi, dijital dünyanın self servis imkanlarıyla çok önemli bir görevi yerine getiriyor. TOBi, bilgiye ulaşmanın ve sorulara cevap almanın en kolay yollarından biri. Aynı anda milyonlarca Vodafone müşterisini tanıyor ve hepsine aynı anda hizmet verebiliyor. TOBi'yi müşterilerimizle temas ettiğimiz her noktada konumlandırmaya çalışıyoruz. TOBi, Vodafone Yanımda, WhatsApp, vodafone.com.tr gibi self-servis kanallarımızın hepsinde ve mağazalarımızda müşterilerimize destek oluyor. Müşteriden gelen talepleri karşılamakla birlikte Büyük Veri ile beslenerek müşterilerimizin arama nedenlerini tahmin edip onlara uygun proaktif akışlar sunuyor. TOBi’yi yeni özelliklerle geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Toplam 300 bin TL’nin üzerinde ödül dağıttı

Vodafone müşterilerinin akıllı ve samimi bir “dijital asistan” olarak tanımladığı TOBi, bayram ve diğer kutlamalar gibi özel günleri takip ediyor, tatbikat benzeri durumlar veya sosyal medya uygulamalarında yaşanan anlık kesintilerle ilgili kullanıcılarını bilgilendiriyor, onlarla günlük hayata dair sohbetler ederek duygusal bağ kuruyor. 2022’de de özel günleri atlamayan TOBi, 50’den fazla farklı imaj ve konseptle kullanıcılarını karşıladı ve onlara eğlenceli içerikler sundu. Diğer yandan, düzenlediği yarışmalar ve oyunlar ile toplam 300 bin TL’nin üzerinde ödül dağıttı.

Vodafone müşterileri arasında en çok kullanılan dijital asistan oldu

TOBi, 2022’de yapılan bir pazar araştırmasına göre, Vodafone müşterileri tarafından en çok bilinen ve kullanılan dijital asistanlar arasında ilk sırada yer alırken, TOBi’yi diğer akıllı asistanlardan en çok ayrıştıran özelliği kişiselleştirilmiş öneriler sunması ve hatırlatmalar yapması oldu. TOBi, en çok tarife tekliflerini öğrenmek, müşteri hizmetlerine erişmek ve mevcut tarife detaylarını görmek amacıyla kullanıldı. TOBi’nin en sevilen özellikleri ise kullanımının kolay olması, sorunları hızla çözmesi, iletişim kurmanın eğlenceli olması ve gerektiğinde müşteri temsilcisine yönlendirme yapması olarak sıralandı.

En çok 18-25 yaş arası Vodafone müşterileri kullanıyor

2022’de TOBi’yi en çok tercih eden müşteriler 18-25 yaş arası Vodafone müşterileri oldu. TOBi, müşterilerin gerçekleştirmek istediği işlemlerin %99’una uçtan uca destek verirken, ihtiyacı olan kullanıcılar için canlı destek ekiplerini konuşmaya davet etti ve sorunlara çözüm sağladı. Müşterilerin çağrı merkezinde alabilecekleri hizmetlerin çok büyük bir kısmını karşılayan TOBi, çağrı merkezini arama ve bekleme ihtiyacını ortadan kaldırdı.

İletişim dışı ihtiyaçlara da yanıt veriyor

İlk etapta yalnızca belli başlı taleplere yanıt verebilen TOBi, bugün artık Vodafone mağazaları ya da Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden yapılabilen neredeyse tüm işlemleri yetkinlikleri arasına kattı. Kullanıcıyı tanımaya, kullanım alışkanlıklarına göre tarife ve ek paket önerileri yapmaya, müşterinin yazdıklarını hafızasında tutup bunları tekrar hatırlatmaya başladı. Yalnızca iletişim ihtiyaçlarında değil, aynı zamanda süpermarket alışverişi gibi konularda da kullanıcılarına rehberlik eden TOBi, anlık bildirimler vasıtasıyla her zaman onlarla iletişimde kalmaya, kampanyalar ve fırsatlardan faydalanabilmeleri için onlara yönlendirmeler yapmaya devam ediyor.