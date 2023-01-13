Red’liler 55,4 milyar dakika konuştu

Verilen bilgiye göre bu faydanın önemli bir bölümünü uluslararası dolaşım alanında sunulan ayrıcalıklar oluşturdu.

1 milyar TL'lik fayda

Dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla öne çıkan Red’liler, bu süreçte 2 milyar 318 milyon GB mobil internet kullandı, 55,4 milyar dakika konuştu, 2,6 milyar SMS attı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Vodafone Red ayrıcalıklarıyla 2022’de de müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ettik. Red müşterilerimize son 1 yılda yurtdışı faydaları, GSM dışı faydalar, içerik servisleri ve sponsorluklar ile toplam değeri 1 milyar TL’yi aşan fayda sağladık.”