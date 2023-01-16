TOKİ'de kura listesine hangi il eklendi?
TOKİ, kura çekimlerine devam ediyor. TOKİ, Mersin'de yapılan kura çekimlerinin yarın da devam edeceğini açıklarken haftalık takvime bir il daha ekledi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'İlk evim, ilk iş yerim' projesi için gözler TOKİ'de. Kura çekimleri devam ederken TOKİ haftalık takvimine Sakarya ilini de ekledi.
Sakarya'da yarın 900 konut için kura çekimleri yapılacak. Kura çekimleri Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Sakarya'da konutların yapılacağı bölgeler ve sayıları şöyle:
- Arifiye: 120
- Ferizli: 250
- Hendek: 220
- Kocaali: 300
- Taraklı: 100