Tokyo’da takside direksiyon boş kalacak İlk 100 araç için takvim açıklandı

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Japonya, yıllardır büyüyen şoför açığına karşı teknoloji tarafında şimdiye kadarki en iddialı adımlardan birine hazırlanıyor. Waymo, taksi uygulaması GO ve Tokyo’nun büyük taksi işletmecilerinden Nihon Kotsu, 2027’de tamamen sürücüsüz ticari taksi hizmeti başlatmak üzere anlaşmaya vardı.

Plan gerçekleşirse proje, Japonya’da Level 4 düzeyinde tamamen sürücüsüz araçlarla yürütülen ilk ticari taksi hizmeti olacak. Şirketler ilk aşamada küçük bir filoyla başlayıp yaklaşık 100 araca ulaşmayı hedefliyor.

Şoför koltuğu baştan boş olacak

Planın en dikkat çekici tarafı, hizmetin klasik sürücüsüz araç denemelerinden farklı olarak ticari kullanıma geçtiğinde araçta güvenlik sürücüsü bulunmamasının hedeflenmesi.

Waymo araçları Level 4 otonom sürüş teknolojisiyle belirlenen koşullar altında yolculuğu insan müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçekleştirecek. Kullanıcılar araç çağırmak için hem GO hem de Waymo uygulamasını kullanabilecek.

Hizmet 2027 içinde kademeli olarak devreye alınacak. Nihai başlangıç tarihi ve faaliyet alanı ise güvenlik testlerinin tamamlanması ve Japon düzenleyici kurumlarından gerekli izinlerin alınmasına bağlı olacak.

Waymo’nun Tokyo hamlesi aynı zamanda şirketin ABD dışındaki en önemli ticari genişleme girişimlerinden biri olacak.

Tokyo’nun dar sokaklarında bir yıldır test yapılıyor

Proje sıfırdan başlamıyor. Waymo, GO ve Nihon Kotsu 2025’ten bu yana Tokyo’nun yedi bölgesinde gerçek trafik koşullarında test sürüşleri gerçekleştiriyor.

Minato, Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, Chuo, Shinagawa ve Koto bölgelerinde yürütülen denemelerde araçlarda eğitimli Nihon Kotsu personeli bulunuyor.

Waymo’nun teknolojisi bu süreçte Japonya’daki soldan trafik düzenine, dar şehir yollarına, yoğun yaya hareketine ve Tokyo’ya özgü sürüş koşullarına uyarlanıyor.

Nihon Kotsu ayrıca Waymo araçları için özel operasyon altyapısı oluştururken, Japon ekipler otonom filo yönetimi konusunda eğitim aldı.

Şirketler şimdi bu test aşamasından yolcu taşıyan tamamen sürücüsüz ticari modele geçmeye hazırlanıyor.

Japonya’nın asıl sorunu şoför bulmak

Sürücüsüz taksi hamlesinin arkasında yalnız teknoloji yarışı bulunmuyor. Japonya uzun süredir toplu ulaşım ve taksi sektöründe ciddi personel sıkıntısıyla mücadele ediyor.

Japonya Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre taksi şoförü sayısı 2019 ile 2022 arasında yaklaşık 50 bin kişi azaldı. Son dönemde kısmi toparlanma görülmesine rağmen sürücü bulmak ülke genelinde ulaşım sektörünün temel sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Hükümet bu nedenle özel araçların belirli koşullarda taksi hizmetini desteklemesine izin veren Japonya’ya özgü bir araç paylaşım modeli de başlattı.

Otonom araçlar ise özellikle gece saatlerinde, taksi arzının yetersiz kaldığı bölgelerde ve yaşlanan nüfusun ulaşım ihtiyacının karşılanmasında daha kalıcı bir çözüm olarak görülüyor.

GO ve Nihon Kotsu da sürücüsüz araçların mevcut taksilerin tamamen yerine geçmesinden çok, gelecekte büyümesi beklenen şoför açığını tamamlayan yeni bir kapasite oluşturacağını savunuyor.

Taksi sektöründe yeni maliyet hesabı başlayacak

Tokyo’daki uygulamanın başarıya ulaşması yalnız Japonya için değil, küresel taksi sektörü açısından da önemli bir eşik oluşturabilir.

Taksi işletmelerinde en büyük maliyet kalemlerinden biri sürücü giderleri. Tamamen otonom araçların yaygınlaşması halinde filo işletmecilerinin maliyet yapısı sürücü ücretinden araç teknolojisi, bakım, uzaktan operasyon, sigorta ve yazılım giderlerine doğru kayacak.

Bunun karşılığında aynı aracın daha uzun süre hizmet verebilmesi ve şoför bulunamadığı için kullanılamayan araç sayısının azalması mümkün olabilir.

Ancak teknoloji şirketlerinin önündeki asıl sınav yalnız aracın kendi kendine hareket etmesi değil. Tokyo gibi son derece yoğun, dar sokaklı ve karmaşık trafik düzenine sahip bir şehirde sistemin günlük ticari operasyonu güvenilir biçimde sürdürebilmesi gerekecek.

Waymo, GO ve Nihon Kotsu’nun 2027’de yaklaşık 100 araca ulaşma hedefi bu nedenle yalnız yeni bir ulaşım hizmetinin değil, sürücüsüz taksinin dünyanın en karmaşık şehirlerinden birinde ekonomik olarak çalışıp çalışamayacağının da ilk büyük testlerinden biri olacak.