Toyota, Volkswagen, Ford ve dahası... Trump tarifeleri otomotiv devlerine 12 milyar dolara mal oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın nisan ayında devreye aldığı yeni gümrük tarifeleri, küresel otomotiv sektöründe milyarlarca dolarlık kayba yol açtı.

Wall Street Journal’ın analizine göre Toyota, Volkswagen, Ford ve General Motors gibi devlerin de aralarında bulunduğu 14 büyük üretici, sadece ikinci çeyrekte toplam 12 milyar dolar zarar etti.

Nisan’da başlayan tarife dalgası

5 Nisan 2025’te yürürlüğe giren düzenlemeyle tüm ithal araç ve parçalara yüzde 10 sabit tarife uygulanmaya başlandı. 9 Nisan’da ise ülkeye özgü ek vergiler devreye girdi. Bu durum özellikle Japon ve Avrupa menşeli otomobil üreticilerinde büyük gelir kaybına neden oldu.

Dev zararda ilk sıra Toyota’nın

Toyota, ikinci çeyrekte 3 milyar dolar zarar açıklayarak en büyük kaybı yaşayan üretici oldu. Şirketin Mart 2026 mali yıl sonuna kadar toplam 9,5 milyar dolarlık tarife kaynaklı kayıp yaşaması bekleniyor. Volkswagen’in zararı 1,5 milyar dolar, Ford ve GM’nin kayıpları ise 1 milyar doları aştı. Tesla ise yaklaşık 300 milyon dolarlık kayıpla en az etkilenen büyük üretici oldu.

Avrupa ve Japonya’dan müzakere adımları

Avrupa Birliği, ABD’nin AB menşeli araçlara uyguladığı yüzde 27,5’lik tarifenin yüzde 15’e düşürülmesi karşılığında kendi yüzde 10’luk tarifesini azaltmayı teklif etti. Japonya ise temmuz ayında imzalanan ikili anlaşmayla araçlarına uygulanan tarifeyi yüzde 15’e indirmeyi başardı.

Çinli üreticilerin yükselişi

Tarifelerin yarattığı baskıya ek olarak Çinli elektrikli araç markaları Avrupa pazarında güç kazanıyor. 2025’in ilk yarısında Çinli üreticilerin Avrupa’daki pazar payı yüzde 5,1’e yükselerek iki katına çıktı.

Tarifeler 70 ülkeye daha genişledi

Trump yönetimi geri adım atmak yerine tarife rejimini genişletti. 8 Ağustos 2025 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Brezilya, Hindistan ve Tayvan’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 70 ülkeye ek vergiler getirildi. Bu adım, küresel ticaret dengelerini ve otomotiv sektöründeki belirsizliği daha da artırdı.