TPAO ile TotalEnergies arasında dev anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada "Enerjide merkez ülke olma hedefimiz doğrultusunda, İstanbul’da, milli şirketimiz TPAO ile TotalEnergies arasında stratejik bir Mutabakat Zaptı imzalandı" dedi.

Sosyal medya hasabından açıklama yapan Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma ile Türkiye’de ve uluslararası alanda hidrokarbon arama faaliyetlerindeki potansiyel iş birliği imkânlarını kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. TPAO’yu küresel bir enerji oyuncusu yapma hedefimizi gerçekleştirirken sahip olduğumuz üstün teknik kabiliyeti uluslararası deneyimle birleştirerek ülkemizin enerjideki tam bağımsızlık yürüyüşüne güç katmaya devam edeceğiz."

TotalEnergies'den açıklama

TotalEnergies'in internet sitesinde yapılan açıklamada ise söz konusu mutabakatın, Türkiye'nin Karadeniz bölgesi ve uluslararası alandaki keşif fırsatlarının ortak değerlendirilmesini de kapsayan teknik iş birliği için çerçeve oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Keşif Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicola Mavilla, "Her iki şirketin teknik uzmanlığından yararlanarak, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde ve uluslararası alanda keşif fırsatlarını karşılıklı fayda temelinde değerlendirmek amacıyla TPAO ile bu iş birliğini başlatmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.