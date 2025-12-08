Trabzon'un fındık ihracatında düşüş: 11 ayda 523 milyon dolar gelir elde edili

Trabzon'dan ocak-kasım döneminde 57 bin 565 ton fındık ihraç edilerek, 523 milyon 314 bin dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den yurt dışına yılın 11 ayında 221 bin ton fındık satıldığını belirtti.

Cirav, Türkiye'den 118 farklı ülkeye fındak ihracat yapıldığını, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Hollanda olduğunu ifade etti.

İhracat miktar ve değerinde düşüş

Trabzon'dan ise yılın 11 ayında 57 bin 565 ton fındık ihraç edildiğini aktaran Cirav, karşılığında 523 milyon 314 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 31, değerde ise yüzde 28 oranında düşüş yaşandığını bildirdi.

Fındık ihracatında Trabzon'un ikinci sırada yer aldığına işaret eden Cirav, ocak-kasım döneminde Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 28'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirtti.

Cirav, fındık ihraç sezonunun ilk üç ayında ise Trabzon'dan 5 bin 952 ton karşılığında 69 milyon 215 bin dolarlık dış satım yapıldığını kaydetti.