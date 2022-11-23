Trafiğe ekimde 102 bin 403 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 42,8'ini otomobil, yüzde 30,7'sini motosiklet, yüzde 16'sını kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Geçen ay 762 bin 921 taşıtın ise devri yapıldı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 4,5 artarak 26 milyon 229 bin 1'e yükseldi. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,5'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.