Trump tarifeleri ticaret rotasını değiştiriyor Kanada Avrupa’ya yaklaşıyor

ABD’nin tarife politikası yalnız ithalat akışını değil, geleneksel müttefiklerinin ekonomik yönelimini de değiştirmeye başladı. Kanada’nın Avrupa Birliği ile daha kapsamlı bir ortaklık arayışına girmesi ve Avustralya’nın bu çizgiye açık destek vermesi, küresel ticarette yeni bir eksenin oluşabileceğine işaret ediyor.

Kanada ABD’ye bağımlılığı azaltmak istiyor

Kanada ekonomisi uzun yıllardır dış ticaretinin büyük bölümünü ABD ile yürütüyor. Ancak Washington ile ticaret geriliminin artması, gümrük baskısının genişlemesi ve korumacı politikaların sertleşmesi Ottawa’yı yeni pazarlar aramaya yöneltti.

Bu nedenle Kanada yönetimi, Avrupa Birliği ile mevcut ticaret ilişkisini daha ileri taşımak istiyor. Gündemde yalnız daha fazla mal satışı değil, hizmetler, yatırım, iş gücü hareketi ve stratejik sektörlerde daha yakın bir bütünleşme modeli bulunuyor.

Kanada açısından bu yaklaşım, ABD’den kopuş değil; tek pazara aşırı bağımlılığı azaltacak bir çeşitlendirme hamlesi anlamına geliyor. Özellikle ticaret kurallarının hızla değiştiği bir dönemde daha geniş ve daha güvenilir ortak ağ kurma isteği öne çıkıyor.

Enerji, savunma ve kritik mineraller aynı masada

Kanada ile Avrupa arasındaki görüşmelerin dikkat çekici yanı, sürecin klasik gümrük pazarlıklarının ötesine geçmesi. Enerji arzı, kritik mineraller, savunma sanayisi, dijital altyapı, veri merkezleri ve yapay zekâ yatırımları aynı çerçevede ele alınıyor.

Özellikle kritik mineraller başlığı yeni dönemin en önemli alanlarından biri olarak görülüyor. Elektrikli araçlar, bataryalar, savunma sistemleri ve yenilenebilir enerji teknolojileri için gerekli lityum, nikel, grafit ve nadir elementler artık yalnız sanayi girdisi değil, stratejik güç unsuru olarak değerlendiriliyor.

Avrupa bu alanda Çin’e bağımlılığı azaltmaya çalışırken Kanada güçlü bir alternatif tedarikçi olarak öne çıkıyor. Benzer şekilde enerji arz güvenliği konusunda da Kanada’nın Avrupa için daha büyük rol üstlenebileceği değerlendiriliyor.

Savunma tarafında da zemin hazır görünüyor. Kanada’nın Avrupa’daki savunma programlarına daha yakın konumlanması, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkinin yalnız ticaret değil, güvenlik ekseninde de derinleşeceğini gösteriyor.

Avustralya’nın desteği yeni ekseni güçlendiriyor

Kanada’nın Avrupa’ya açılma hamlesine gelen en dikkat çekici destek Avustralya’dan geldi. Canberra yönetimi, Ottawa’nın Avrupa ile geliştirmek istediği daha sıkı ekonomik modelin kendi yaklaşımıyla uyumlu olduğunu açık biçimde ortaya koydu.

Avustralya ile Avrupa Birliği arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlanmış olması, bu desteği daha anlamlı hale getiriyor. Böylece Avrupa, hem Kanada hem Avustralya üzerinden enerji, maden ve stratejik ham madde alanlarında daha güçlü bir ortak ağ kurma imkânı buluyor.

Bu tablo Avrupa açısından da önemli bir avantaj yaratıyor. Çünkü Kanada ve Avustralya, siyasi olarak yakın ve kaynak açısından güçlü iki tedarikçi olarak öne çıkıyor. Avrupa da enerji dönüşümü, savunma üretimi ve sanayi zinciri için ihtiyaç duyduğu girdileri daha güvenli ortaklardan sağlamaya çalışıyor.

Sonuç olarak Avustralya’nın verdiği destek, Kanada’nın Avrupa yönelimini tek başına bir arayış olmaktan çıkarıyor ve daha geniş bir ekonomik bloklaşma ihtimalini güçlendiriyor.

ABD tarifeleri yeni ticaret düzeni doğuruyor

Washington’ın uyguladığı tarifeler kısa vadede ABD iç pazarını koruma amacı taşısa da ortaya çıkan sonuç daha farklı olabilir. Müttefik ülkeler, artan belirsizlik karşısında kendi aralarında daha sıkı ekonomik ve stratejik bağlar kurmaya yöneliyor.

Kanada’nın Avrupa’ya yaklaşması, Avustralya’nın aynı çizgiye girmesi ve stratejik sektörlerin bu sürecin merkezine yerleşmesi, dünya ticaretinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu yeni dönemde ülkeler yalnız en ucuz tedarikçiyi değil, kriz dönemlerinde güvenilir kalabilecek ortakları da tercih ediyor.

Enerji, kritik mineraller, savunma ve dijital altyapı gibi başlıkların aynı dosyada buluşması da bunun işareti. Ticaret artık yalnız mal alışverişi değil; güvenlik, teknoloji ve tedarik zinciri dayanıklılığıyla birlikte değerlendiriliyor.

Önümüzdeki haftalarda Kanada ile Avrupa arasında yapılacak temaslar, bu arayışın somut adımlara dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterecek. Ancak mevcut tablo şimdiden, Trump tarifelerinin küresel ticaret haritasında beklenmedik yeni yakınlaşmalara yol açtığını ortaya koyuyor.