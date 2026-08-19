Trump yüzde 50 tarifeyi son anda durdurdu: Kanada ile anlaşma var

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ABD ile Kanada arasında haftalardır süren tarife krizinde son anda geri adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan yüzde 50'lik yeni gümrük tarifelerinin üç gün süreyle ertelendiğini açıkladı.

Trump, kararın Kanada ile ABD arasında anlaşmaya varılmasının ardından alındığını belirtirken, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli belgelerin tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Yeni tarifeler ABD saatiyle gece yarısından hemen sonra yürürlüğe girecekti. Trump'ın açıklaması ise son tarihten iki saatten daha kısa süre önce geldi.

Kararla birlikte yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününün karşı karşıya olduğu yüzde 50 ek vergi şimdilik devre dışı kaldı. Söz konusu ürünlerin Kanada'nın ABD'ye yıllık ihracatının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğu belirtiliyor.

Hokey sopasından çimentoya kadar uzanıyordu

Trump yönetimi yeni tarifeleri 20 Temmuz'da açıklamıştı. Beyaz Saray, Kanada'nın Amerikan ürünlerine karşı ayrımcı ticaret uygulamaları yürüttüğünü savunarak 1930 tarihli Tarife Yasası'nın nadiren kullanılan 338'inci maddesini devreye sokmuştu.

Yüzde 50 ek verginin süt ve bazı süt ürünlerinden alkollü içeceklere, hokey ekipmanlarından çimento ve çeşitli yapı malzemelerine kadar geniş bir ürün grubuna uygulanması planlanıyordu.

Düzenlemenin dikkat çeken yönlerinden biri, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamında menşe kurallarını karşılayan bazı ürünlerin de yeni tarifelerden korunamayacak olmasıydı.

Enerji, potas, kritik mineraller ve başka tarife rejimlerine tabi bazı ürünler ise yeni düzenlemenin dışında tutulmuştu.

Washington, kararın gerekçeleri arasında Kanada'nın Amerikan süt ürünlerine yönelik uygulamalarını, bazı eyaletlerde ABD menşeli alkollü içeceklere getirilen kısıtlamaları ve otomotiv ticaretindeki anlaşmazlıkları gösteriyordu.

Ottawa ise tarifelerin devreye girmesi halinde karşı önlemler alınabileceğinin sinyalini vermişti. Böylece ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından biriyle yeni ve daha geniş kapsamlı bir tarife savaşına girme ihtimali güçlenmişti.

Anlaşmanın ayrıntıları henüz açıklanmadı

Son günlerde ABD Başkanı Trump ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında yoğun telefon diplomasisi yürütüldü. Kanada heyeti de tarifelerin devreye girmesini önlemek amacıyla Washington'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Trump anlaşmaya varıldığını açıklamasına rağmen uzlaşmanın bütün maddelerini henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Üç günlük ertelemenin, taraflara anlaşmanın hukuki belgelerini tamamlamak için zaman kazandırması bekleniyor.

Görüşmelerde Kanada'daki Amerikan alkollü içeceklerinin yeniden satışına izin verilmesi, süt ürünlerine erişim ve otomotiv ticaretinin tarafların üzerinde durduğu başlıklar arasında bulunduğu belirtiliyor.

Trump ayrıca uzun süredir tartışma konusu olan Keystone XL petrol boru hattının yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti. Ancak boru hattının son anlaşmanın kesin bir parçası olup olmadığı henüz netleşmedi.

Üç günlük erteleme ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmiyor. Washington'ın çelik, alüminyum, otomotiv ve kereste gibi sektörlerde Kanada'ya yönelik diğer ticaret önlemleri devam ederken iki ülkenin daha kapsamlı ticaret ilişkileri üzerindeki görüş ayrılıkları da sürüyor.

Buna rağmen yüzde 50'lik tarifenin yürürlüğe girmesine saatler kala durdurulması, son haftalarda giderek sertleşen ABD-Kanada ticaret krizinde önemli bir yumuşama işareti olarak değerlendiriliyor. Şimdi gözler üç günlük süre içerisinde anlaşmanın belgelerinin tamamlanıp tamamlanamayacağına çevrildi.