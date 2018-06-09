Tüfenkci: Dolar ve eurodaki düşüş devam edecek

09 Haziran 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Türk ekonomisinde son zamanlarda yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye üzerinde ekonomik anlamda bir operasyon yapıldığını söyleyen Tüfenkci, bu operasyonlara karşı kendilerinin de bir takım tedbirler aldıklarını vurgulayarak, "Doların da euronun da yönünü düşüşe doğru çevirmiş olduk. Son bir hafta içerisinde de dolar karşısında, yabancı para birimleri içerisinde en fazla değer kazanan Türk lirası oldu. Bu düşüş hızlanarak devam edecek." diye konuştu.

Bülent Tüfenkci, bir takım güçlerin atağa geçerek operasyon yapabileceğine dikkati çekerek, aldıkları tedbirlerle buna müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

"Gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz"

"Biz güçlü maliye yapımız, bankacılık altyapımızla, sağlam yönetimimizle bu şok ve dalgaları atlatırız." diyen Tüfenkci, "Önemli olan sokağın, caddenin, esnafın ne dediği. Esnafımız bu noktada, 'oluşturulmaya çalışılan algıya karşı gerekli tepkiyi sandıkta vereceğini' ifade ediyor. Biz çalışmaya, gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Milletimizle 24 Haziran'dan sonra yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi geliştirmek için durmaksınız çalıştıklarını ifade eden Tüfenkci, 24 Haziran'da Türkiye'de bir çok kesimin oluşturmaya çalıştığı algıyı yerle bir edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA