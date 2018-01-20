Tüfenkci: Duruşumuz kararlı

20 Ocak 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İnsanların daha iyi üretmesi için yatırım ortamlarını iyileştirmek adına, her ilin farklı bir yarış içerisinde olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, tüm şehirlerin yatırımların kendi yerlerine gelmesini istediğini söyledi.

Tüfenkci Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü idari bina açılış töreninde yaptığı konuşmada, taşeron işçilerin kadrolarını aldığını, Türkiye'de bu sorunu ortadan kaldırıp işçilere daha rahat çalışma ortamı sağladıklarını ifade ederek, "İnşallah 2019'da önemli bir seçim var. Türkiye'ye karşı yapılan operasyonları, oynanan oyunları görüyorsunuz. Hemen yanı başımızda terör örgütlerini devletleştirme noktasında yaşanılan çabaları görüyorsunuz. Oluşturulan koridorla Türkiye'nin Ortadoğu'yla, yakın coğrafyayla, gönül coğrafyamızla ilişkisini kesme noktasındaki çabaları ve gayretleri görüyorsunuz" diye konuştu.

Türkiye'de darbe girişimiyle ülkeyi bölme operasyonunun herkes tarafından yaşandığını, Gezi Parkı olaylarıyla ülkenin ekonomisinin dibe vurulmak istendiğini anımsatan Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle sınır güvenliğini sağlama noktasında terör örgütlerini devletleştirme adımlarını hep beraber yaşadık. Ama bir şeyi daha yaşadık. Gerçekten 'Dünya 5'ten büyüktür diyerek onurlu bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunu da bu ülke yaşadı. Geldiğimiz nokta itibarıyla atılan adımlarla, doğru ve düzgün duruşumuzla terör örgütünün güvenlik güçlerini oluşturma noktasındaki girişimlerini kararlı ve doğru duruşumuzla nereye getirdiğimizi hep beraber gördünüz. Ama 2019'da bu operasyonların zirveye çıktığı, bütün bu operasyonların milletimizin kafasını karıştırma adına yapıldığı, ekonomimiz üzerinde oyunlar oynanacak bir yılı hep beraber göreceğiz. İnanın bizler sizler birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, milli mutabakat çerçevesine tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ülküsü çerçevesinde bu ülkeyi gerçekten hak ettiği yere getirme noktasında her birimiz üzerimize düşen görevleri yaptığımız taktirde Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü açık. Türkiye 2023 hedeflerine adım adım gidecek."

Kaynak: AA