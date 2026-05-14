TÜİK açıkladı! Çiftçinin nisan ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2026' verilerini yayımladı.

Verilere göre tarım ürünleri üretici fiyatlarında yükseliş eğilimi devam etti. Endeks, nisanda aylık bazda yüzde 4,26 artarken, yıllık artış yüzde 42,53 olarak kaydedildi.

Tarım ürünlerinde fiyat artışı sürdü

TÜİK verilerine göre Tarım-ÜFE, 2026 yılı nisan ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,69 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 40,45 oldu.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde aylık yüzde 4,33 artış görüldü. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,41, balıkçılık ve su ürünleri grubunda ise yüzde 5,02 artış kaydedildi.

Tek yıllık bitkisel ürünlerde güçlü yükseliş

Ana harcama gruplarında tek yıllık bitkisel ürünlerde aylık bazda yüzde 10,37 artış gerçekleşti. Çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,58 düşüş görülürken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde fiyatlar yüzde 2,16 yükseldi.

Sebze grubunda yıllık artış yüzde 100'ü aştı

Alt gruplar incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 102,48 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.

Aylık değişimde ise en sert düşüş yüzde 21,12 ile turunçgiller grubunda kaydedildi.