TÜİK ağustos ayı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,16, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 26,28 arttı.

Sektör bazında artışlar

Sanayinin dört ana sektöründeki yıllık değişim oranları şöyle:

Madencilik ve taş ocakçılığı: yüzde 27,62

İmalat: yüzde 24,73

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: yüzde 26,68

Su temini: yüzde 55,35

Aylık bazda ise imalat yüzde 1,78, madencilik yüzde 1,97, elektrik-gaz üretimi yüzde 10,09, su temini yüzde 0,82 oranında arttı.

Ana sanayi grupları

Ana sanayi gruplarındaki yıllık artışlar:

Ara malları: yüzde 22,02

Dayanıklı tüketim malları: yüzde 30,22

Dayanıksız tüketim malları: yüzde 28,94

Enerji: yüzde 24,76

Sermaye malları: yüzde 26,61

Aylık değişimler ise ara mallarında yüzde 1,34, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,26, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,21, enerjide yüzde 6,39 ve sermaye mallarında yüzde 1,11 olarak kaydedildi.

Genel tablo

Ağustos ayında üretici fiyatlarındaki artış, özellikle enerji ve dayanıksız tüketim mallarında etkisini hissettirdi. En yüksek yıllık artışın görüldüğü su temini sektöründe fiyatlar yüzde 55’in üzerine çıktı.