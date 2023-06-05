TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 40'ın altında

TÜİK, mayıs ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Verilere göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 0,04, yıllık enflasyon ile yüzde 39,59 oldu. Böylece aylık bazda tüketici fiyatlarındaki artış 53. aya taşındı.

Detaylara göre enflasyon, 2022 Aralık ayına göre yüzde 15,26, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak hesaplandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yüzde 47,70

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,60, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,94 olarak gerçekleşti.

Doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi

TÜİK, doğal gazın seçimlerden bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uyguladı.

Karar, temmuzda asgari ücretliye, memura ve emekliye yapılacak zamdan önce geldiği için bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.