Tüketici Hakem Heyetleri 2025’te 12,4 milyar TL’lik uyuşmazlığı karara bağladı

Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetlerinin 2025 yılına ilişkin faaliyet verilerini açıkladı. Buna göre, heyetler geçen yıl 907 bini aşkın başvuruyu karara bağlayarak 12,4 milyar TL’lik tüketici uyuşmazlığını yargıya taşınmadan çözüme kavuşturdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Tüketici Hakem Heyetlerinin tüketici ile satıcı veya sağlayıcılar arasındaki anlaşmazlıklarda hızlı, adil ve yargı dışı bir çözüm mekanizması sunduğu vurgulandı. Bugüne kadar yaklaşık 19 milyon uyuşmazlığın mahkemeye gitmeden bu heyetler aracılığıyla sonuçlandırıldığı belirtildi.

Başvurular yüzde 20 arttı

2025 yılı içinde Tüketici Hakem Heyetlerine 907 bin 515 başvuru yapılırken, bunların 849 bin 143’ü karara bağlandı. Başvuruların toplam parasal değeri 12,4 milyar TL olarak hesaplandı. Veriler, başvuru sayısının 2024’e kıyasla yüzde 20 arttığını ortaya koydu.

Başvuruların çoğu e-Devlet üzerinden

Tüketicilerin yüzde 72’si, e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla elektronik başvuruyu tercih etti. Başvuruların yüzde 58’i erkek, yüzde 42’si kadın tüketiciler tarafından yapıldı. En fazla başvuru 30–40 yaş grubundan (%32) gelirken, 65 yaş üzeri tüketicilerin payı yüzde 3 ile en düşük seviyede kaldı.

En fazla başvuru İstanbul’dan

İllere göre başvuru sayısında İstanbul 235 bin 253 başvuruyla ilk sırada yer aldı. İstanbul’u Ankara (100 bin 958), İzmir (60 bin 722), Bursa (33 bin 581) ve Antalya (28 bin 45) izledi. En az başvuru yapılan il ise Ardahan (561) oldu.

Şikâyetlerin odağında ayıplı mal ve hizmet var

2025’te yapılan başvuruların yüzde 64’ü ayıplı mal ve hizmet iddialarından oluştu. Başvuruların yüzde 36’sı ayıplı mal, yüzde 28’i ayıplı hizmet şikâyetlerine ilişkin oldu. Ürün bazında ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri yüzde 19,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu mobil hat aboneliği, kredi kartı üyelik ücretleri, mobilya, cep telefonu ve internet abonelikleri izledi. E-ticaret alışverişlerine ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 5,19 olarak kaydedildi.

Perakende ticaret ilk sırada

Sektörel dağılımda en fazla başvuru Perakende Ticaret Sektörüne yönelik oldu. Bu sektörü Abonelik Hizmetleri ve Finansal Hizmetler takip etti.

Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetlerinin hem tüketicilerin hak arama süreçlerini kolaylaştırdığını hem de yargının iş yükünü önemli ölçüde azalttığını vurguladı.