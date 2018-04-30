Tüketici konut satın almaktan kaçıyor

30 Nisan 2018

İnşaat sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Nisan 2018/İnşaat Sektörü Analizi’ni açıkladı. “Ticaret Savaşları: Kılıçlar Çekiliyor” başlıklı Nisan 2018 analizinde, küresel ve ulusal ekonomik verilerin ışığında sektörle ilgili tüm göstergeler yorumlandı. TMB'ye göre tüketicinin konut satın almak istememesinin 3 nedeni var. Bunlar, konut fiyatlarının pahalı bulunması, kredi faizlerinin yüksekliği ve alıcının bu ekonomik atmosferde borç yükünün altına girmek istememesi...

Türk müteahhitlerin 2018 yılının ilk çeyreğinde yurtdışında 3.4 milyar dolar tutarında 32 yeni proje üstlendiği belirtilen analizde, “Bu performans, 2017 yılının aynı döneminde 2.9 milyar dolar, 2016 yılının aynı döneminde 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşen proje bedelleriyle karşılaştırıldığında, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri segmentine ilişkin toparlanma beklentileri güçlenmiştir” değerlendirmesi yapıldı. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri açısından en önemli pazar olan Rusya ile düzelen ilişkilerin sektördeki iş hacmini belli oranda arttırdığına dikkat çekilerek, “2017 yılında Rusya'da yaklaşık 2 milyar dolar tutarında proje üstlenilmiştir. Bununla birlikte, enerji fiyatlarında geçtiğimiz dönemde kaydedilen tedrici toparlanma, Türk müteahhitlerin halihazırda çok güçlü referanslara sahip olduğu enerji ihracatçısı pazarlardaki inşaat faaliyetine ve dolayısıyla Türk müteahhitlerin söz konusu pazarlardaki iş hacmine olumlu yansımıştır” denildi.

119 ülkede toplam 359.2 milyar dolar

Analizde Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri’ne ilişkin son rakamlar şöyle sıralandı: “Türk müteahhitlik firmalarınca 1972’den 2018 ilk çeyrek sonuna kadar 119 ülkede üstlenilen 9 bin 309 projenin bedeli 359.2 milyar dolara ulaşmıştır. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin başladığı tarihten bu yana üstlenilen projelerin bölgelere göre dağılımında projelerin yüzde 46.2'si Avrasya, yüzde 26.6'sı Ortadoğu, yüzde 18.2'si ise Afrika ülkelerinde gerçekleştirilmiştir.”

TMB'ye göre satışın düşük olmasının nedenleri

Raporda, "Konut edinmek isteyenlerin kredi kullanımından kaçınma eğilimine de işaret eden bu tablonun konut fiyatlarının pahalı bulunmasıyla, geçtiğimiz yıl toplamında ortalama 2.35 puan artan konut kredisi faizlerinin yüksek seyriyle ve faizlerin düşeceği beklentisiyle ilgisi olabileceği gibi, genel ekonomik koşullarda borç yükü altına girilmek istenmemesiyle de ilgili olabileceği değerlendirilmektedir. Yükselen döviz kurları enflasyonu, enflasyon da faizleri yükselttiğinden, geçtiğimiz dönemde konut kredisi kullanma riski artmış, konut talebi gerilemiştir" ifadeleri kullanıldı.