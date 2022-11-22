Turizmde en büyük geri dönüş Türkiye’den

Avrupa Seyahat Komisyonu'nun (ETC) Kasım ayı “Avrupa Turizm Eğilimleri ve Beklentileri” raporuna göre pandemi sonrası turizmde en büyük geri dönüşe imza atan ülke Türkiye oldu.

Rapora göre tüm Avrupa’da 2019 turizm talebine hızlı bir geri dönüş yaşanırken ilk sırada Türkiye gösterildi. Raporda, “Maliyet bilincine sahip ve değer odaklı seyahatin öncülüğünde Avrupa'nın seyahat geri dönüşü 2022'nin kalan aylarında da devam edecek” denildi. Her şey göz önüne alındığında, Avrupa'nın 2022'nin sonuna kadar 2019 gelen seyahat hacimlerinin %75'ine yakınına kadar toparlanması bekleniyor. Ağustos 2022 uçuş hacimlerinin 2019'a göre sadece yüzde 11 geride kalması ile Avrupa havayolları da iyi bir performans gösterdi. Bununla birlikte, Avrupa genelinde yaklaşan bir durgunluk ve artan enflasyonun, tüketici harcamaları ve turizm talebi üzerinde baskı yarattığı da vurgulanıyor. Diğer bir risk ise Ukrayna'da uzayan savaş ve Rus turistler için Avrupa çapında ek seyahat kısıtlamaları. ETC başkanı Luís Araújo raporda şu bilgileri verdi: “Avrupa turizmi, enflasyona karşı son derece dirençli olduğunu kanıtlıyor. Yaşam maliyeti krizi birçok kişinin seyahat yaklaşımını değiştirmesine neden olsa da, Avrupa'yı tamamen keşfetme arzularını azaltmıyor.”

“Güçlenen dolar şimdiden birçok Avrupa destinasyonu için can simidi oldu” denilen raporda, “Bazı destinasyonlar 2019 seyahat talebini aştı. Türkiye (yüzde +61) en güçlü toparlanmayı gördü, onu Portekiz (yüzde +17), Litvanya (yüzde +7), Karadağ (yüzde +6) ve Polonya (yüzde +6) izledi” ifadesi kullanıldı. Toparlanması son Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri de destekliyor. Bakanlık verilerine göre Ekim’de Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 oranında artış gösterdi. Ekim’de ülkeye 4 milyon 803 bin 196 yabancı turist giriş yaptı. 10 aylık turist sayısı 40 milyona dayanırken ilk 9 aylık turizm gelirleri ise geçen yıla oranla yüzde 69 artarak 35 milyar dolar seviyesine çıktı.

Hedef 50 milyon turist

Turizm Bakanlığı geçen ay 2022 sonu için yeni hedeflerini yukarı revize etmişti. Hedefler turizm gelirleri için 44 milyar dolar, turist sayısı için ise 50 milyon olarak güncellenmişti. Verilere göre Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 13.31 pay ve 5.27 milyon kişi ile birinci, Rusya yüzde 11.69 pay ve 4.6 milyon kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 8.1 pay ve 3.21 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi. Turizm sektörü yetkilileri bu yıl Kasım sonuna kadar uzayan sezonun güncel hedeflere ulaşmak için destek olacağını vurguluyor.



Antalya ilk sıraya yerleşti

Ekim ayında en çok turist ağırlayan şehir Antalya oldu. Son ayda Antalya’ya 1 milyon 661 bin turist giriş yaptı. İstanbul, 1 milyon 584 bin turist girişi ile ikinci sırada yer aldı. Yılın ilk 10 ayını kapsayan Ocak-Ekim döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88,14 artış kaydedildi. Bu dönemde gelen yabancı turist sayısı 39 milyon 613 bin 471 oldu. Ekim ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 767 bin 814 kişi ile ilk sırada yer aldı. Almanya 746 bin 192 ile ikinci, İngiltere 388 bin kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Ocak - Ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya 5 milyon 274 bin kişi ile birinci oldu. Rusya 4 milyon 632 bin ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 3 milyon 205 bin ile üçüncü sırada yer aldı.