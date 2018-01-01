Turizmde hedef 2014 rakamlarını yakalamak

01 Ocak 2018

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü olarak 2018 yılında 40 milyon civarında yabancı turist, 35 milyar dolar civarında da turizm geliri hedeflediklerini belirtti.

Ayık, peş peşe geçen 2 sıkıntılı yılın ardından 2017'nin turizm sektörü açısından iyi bir yıl olarak kapandığını söyledi.

Bu yılki hedeflerinin 2014 rakamlarını yakalamak olduğunu dile getiren Ayık, "Türkiye'nin turizm sektöründe bugüne kadar yaşadığı en iyi yıl 2014 yılı. Yani yaklaşık 40 milyon civarında yabancı turist ve 35 milyar dolar civarında turizm geliri. Bunlar, sektörde bugüne kadar elde edilen en iyi rakamlar. Geçen 2-3 yılda bu rakamları göremedik" dedi.

Avrupa pazarının Türk turizmi için çok önemli olduğuna işaret eden Ayık, bu pazarda son 2 yılda ciddi kayıplar yaşandığını, yeni sezonda bunları telafi etmek istediklerini söyledi.

Ayık, "Rusya'daki çıkışımızı da devam ettirmek istiyoruz. 2017 yılında Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'dan ciddi ziyaretçi çektik. 2018'de ziyaretçi sayısını artırmak, gelirlerin de bir miktar yükselmesini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Erken rezervasyon satışları umutlandırıyor"

Erken rezervasyon ilk satış rakamlarının bu sezon için kendilerini umutlandırdığını bildiren Ayık, "Şu anda en yoğun satışlar Avrupa pazarında. Rakamlar gayet iyi. Avrupa pazarında, özellikle de Almanya pazarında en iyi olduğumuz yıllardan biri 2015'ti. Şu anda erken rezervasyon satışları o yılın rakamlarının da üzerinde seyrediyor" ifadesini kullandı.

"İngiltere üçüncü kaynak pazar olmaya aday"

Pazar çeşitliliğinin önemine dikkati çeken Ayık, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemize 100'ün üzerinde farklı ülkeden misafir geliyor. Bu bizim için çok önemli. Bizim ana pazarlarımız Rusya ve Almanya. En büyük sayıları biz bu iki kaynak pazardan alıyoruz. Bu pazarların yanına alternatifleri koymak çok önemli. Çünkü herhangi bir konjonktürel sıkıntı, ekonomik olay veya ülkeler arasındaki bir siyasi gerilim ister istemez sayıları etkiliyor. Geçen 3 yıl içinde bu gibi durumlarla sıkça karşı karşıya kaldık. Bu çerçevede İngiltere bizim için önemli bir pazar ve üçüncü kaynak pazar olmaya aday. Bunun yanı sıra Hindistan, Çin, Ortadoğu'nun bir kısmı ve Kuzey Afrika ülkelerini de her zaman mercek altında tutmalıyız"

Kaynak: AA