Türk bankalarına çifte revizyon! JPMorgan ve BofA hedef fiyatlarını aşağı çekti!

Bank of America (BofA) ve JPMorgan, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerinde aşağı yönlü revizyon yaptı. Özellikle geçen hafta yaşanan siyasi belirsizliğin risk primini artırarak bankaların fonlama maliyetleri üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

BofA, bugün yayımladığı raporda, "Geçen hafta yaşanan siyasi belirsizlik, risk priminin yükselmesine ve fonlama maliyetlerinin artmasına yol açarak net faiz marjı (NIM), defter değeri (BV) büyümesi ve özkaynak maliyeti (CoE) görünümü üzerinde risk oluşturdu. Şimdi sorulması gereken soru, bunun bir kırılma mı yoksa yeni bir trendin başlangıcı mı olduğudur. Ekonomi yönetimi, istikrarı yeniden tesis etmeye ve enflasyonla mücadele programına devam etmeye kararlıdır. Siyasi belirsizlik azalırsa, enflasyonist etki hafifleyecektir. Geçici volatilite senaryosunu yansıtan hisse başına kârları ve hedef fiyatları düşürdük" ifadelerine yer verdi.

BofA’nın bankalar için yeni ve eski hedef fiyatları şu şekilde güncellendi:

* Akbank (AKBNK): 98 TL → 86 TL

* Garanti BBVA (GARAN): 176 TL → 162 TL

* Yapı Kredi Bankası (YKBNK): 47 TL → 41 TL

* İş Bankası C (ISCTR): 22 TL → 19,4 TL

* Halkbank (HALKB): 17,2 TL → 16,1 TL (Endeksin Altında Getiri)

* VakıfBank (VAKBN): 262 TL → 23,8 TL (Endeksin Altında Getiri)

JPMorgan, ise yayımladığı değerlendirme raporunyla, hedef fiyatları düşürürken, tavsiye notlarında da değişiklikler yaptı.

Güncellenen hedef fiyatlar ve tavsiyeler şöyle:

* Yapı Kredi Bankası (YKBNK) için hedef fiyat 43 TL’den 35 TL’ye düşürülürken, tavsiye "nötr" olarak korundu.

* Akbank (AKBNK) için hedef fiyat 98 TL’den 74 TL’ye çekilirken, tavsiye "ağırlığını artır"dan "nötr" seviyesine indirildi.

* İş Bankası C (ISCTR) için hedef fiyat 20 TL’den 17 TL’ye düşürüldü, tavsiye "nötr" olarak devam etti.

* Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyat 172 TL’den 165 TL’ye revize edilirken, tavsiye "nötr"den "endeks üstü getiri" seviyesine yükseltildi.