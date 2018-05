Türk çeliğinin lobisini eski New York Valisi üstlendi

14 Mayıs 2018

KERİM ÜLKER

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, geçen yıl ithal ettiği 34.6 milyon ton çelikle bu alanda dünyanın en büyük ithalatçısı. Her yıl çift hanelerle büyüyen bu ithalatta ilk sırada 5.8 milyon tonla Kanada yer alıyor. Yüzde 17’lik paya sahip bu ülkeyi yüzde 14 ile Brezilya, yüzde 10 ile Güney Kore, yüzde 9 ile Meksika ve yüzde 8 ile Rusya izliyor. Türkiye’nin ise yüzde 6’lık payı bulunuyor. Yaklaşık 1.2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye, 6’ncı sırada yer alıyor. Son dönemde dengeleri bozan bir karar alan Washington yönetimi, demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirdi, bazı ülkeleri ise bu karardan muaf tuttu. Bazı ülkeler süreli, bazıları da kota uygulamasıyla muafiyet alırken Avrupa Birliği, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Kanada uygulamanın dışında kaldı. Türkiye, Hindistan, Çin gibi ülkeler ise söz konusu muafiyete dahil edilmedi. Bunun için de çeşitli temaslar gündeme geldi.

Borusan ile çalışacak

Resmi ilk temas Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den geldi. Hem ABD Hükümeti ile hem de Dünya Ticaret Örgütü nezdinde bazı girişimlerde bulunduklarını açıklayan Zeybekci, karşı adımların da atılacağını ifade etti. İşte bu resmi girişimlere sektörden de katılım oldu. Sektörün önemli oyuncularından Borusan, ABD’de Türk çeliği lobisi oluşturmak için çalışma başlattı. Bunun için de ABD’de önemli bir isimle anlaştı: Eski New York Valisi George Pataki.

Borusan Mannesmann’ın anlaştığı Pataki Cahill Group, Türk çeliğine yönelik lobi faaliyeti yürütecek. Borusan Holding’e konunun detaylarını sorduğumda anlaşma gereği bilgi verilemeyeceği ifade edildi. George Pataki, New York’ta 1994 ile 2006 yılları arasında 12 yıl valilik görevini üstlendi. New York’un 3’üncü Cumhuriyetçi Valisi olan Pataki, 11 Eylül olaylarında görevdeydi. ABD Başkanlığı için Cumhuriyetçi Parti’den aday olan Pataki, 2015’te kampanyasını sona erdirdi ve çekildi. Bu seçimi de şimdiki başkan olan parti arkadaşı Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Kısa bir bilgi daha... Pataki, 2002 yılındaki New York Valiliği seçimleri öncesinde oy avcılığı yaparak 6 Ekim Deklarasyonu’nu yayınlamıştı. Bu deklarasyonda Pataki, Türklerin Yunanlı azınlığa soykırım uyguladığını ve 9 Eylül’de İzmir’in Türkler tarafından yakıldığını ileri sürerek, New York Eyaleti’nde, her 6 Ekim günü, ‘Yunanlı Azınlığın Katledilmesini Anma Günü’ etkinlikleri yapılacağını açıklamıştı.