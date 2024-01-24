Türk Devletleri Teşkilatı arasında ticaret hacmi 42 milyar dolara çıktı

Bolat, "Üye ülkelerin kendi aralarındaki ticaret 2022’de 33 milyar dolar iken 2023’te 42 milyar dolara yükseldi. Bu, üye ülkelerimizin dünyaya toplam ihracatlarının küçük bir payını oluşturuyor" dedi.

“Her geçen yıl güçleniyor”

İçinde bulunulan yüzyılda ülkeler ve devletlerin, bölgesel ve ekonomik gruplaşmalar içine girdiğine dikkati çekerek, dünyada güç birliği yapmak istediklerini ifade eden Bolat, temelleri 3 Ekim 2009'da Nahçıvan Anlaşması ile atılan Türk Devletleri Teşkilatı’nın her geçen yıl güçlendiğini, kurumsallaştığını ve dayanışmasını arttırdığını dile getiren Bolat, "Biz ne kadar gücümüzü birleştirirsek dayanışmamızı arttırırsak dünya arenasında daha etkin olacağız. Bizim birliğimiz gücümüzdür.

Bu ilkeyi unutmamalıyız" diye konuştu. Bolat, 2021'de İstanbul'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde "Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi"nin ortaya konulduğunu söyledi. Bu belgede, birçok alanın yanında finansal bağımsızlık, yabancı paraların kullanımının azaltılması, yerel para birimlerinde ticaretin arttırılması ve bütünleşmiş ticari altyapının geliştirilmesi gibi önemli hedeflerin ortaya konulduğunu vurgulayan Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin birbirlerinin yerli üretimlerini desteklemelerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

“Togg’a ciddi talep var”

Bolat, "Türkiye olarak 61 yıllık bir rüyamız olan elektrikli yerli üretim otomobil Togg'un üretimi noktasında teşkilat üyesi ülkelerden çok ciddi ilgi ve talep görüyoruz, bu da bizi mutlu etmektedir" dedi.

Bolat, Rekabet Kurumu’nun dış ilişkiler noktasında son derece aktif olduğunu, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel yakın bağları olan ülkelerle rekabet konusunda tecrübe paylaşımı, eğitim ve bilgi desteği ile işbirliği anlamında her türlü yakın çalışmayı gösterdiğini anlattı.

Türk Devletleri Teşkilatı Rekabet Kurumları Konseyinin resmen kurulmuş olduğunu kaydeden Bolat, bu konseyin ekonomik ilişkilerde, ticaret ilişkilerinde, üretimde ve dünyadaki gelişmeleri takip anlamında bilgi, tecrübe paylaşımı olarak çok önemli bir misyon üstleneceğini bildirdi.

Bolat, "Gelişmekte olan ülkelerde rekabet kültürünün ve anlayışının yayılması, kurumsallaşmanın tesis edilmesi anlamında Rekabet Kurumumuz önemli faaliyetler göstermektedir. Tüm bu gelişmeleri takdirle izliyor ve destekliyoruz" diye konuştu. Türk dünyasının birliği, beraberliği ve dayanışmasının çok büyük önem taşıdığına işaret eden Bolat, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak ticaret ve ekonomik iş birliğimizi daha fazla geliştirmemiz için büyük fırsatlar var" ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Rekabet Konseyi kuruldu

Rekabet Kurumu’nun öncülüğü, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreterliğinin koordinasyonuyla üye devletlerin rekabet otoritelerini bir araya getirmek üzere başlatılan girişimle Türk Devletleri Rekabet Konseyi kuruldu. TDT Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurumu Dış İlişkiler ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi Başkanı Zeynep Madan ile Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, KKTC ve Macaristan rekabet otoritelerinden heyetlerin katılımıyla Çırağan Sarayı’nda düzenlene toplantıda Konsey faaliyetlerinin çerçevesini belirleyen usul ve esaslar ile yol haritası üzerinde anlaşıldı, ardından imza töreni ve basın açıklamasıyla Türk Devletleri Rekabet Konseyinin kurulduğu ilan edildi. Konsey başkanlığını ilk 3 yıl Türkiye adına Rekabet Kurumu üstlenecek. Türk Devletleri Rekabet Konseyinin bir sonraki toplantısının Azerbaycan rekabet otoritesinin ev sahipliğinde Şuşa’da yapılması planlanıyor.