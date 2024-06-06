Türk e-ticaret firmalarına 'Körfez pazarı' çağrısı

E-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda devam ediyor. Dubai ve Kuzey Emirlikler Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk, WORLDEF'in aralıkta Dubai'de yapılacağı bilgisini paylaşarak, yeni WORLDEF'te aynı zamanda ev sahibi olmayı düşündüklerini söyledi.

Kutluk, WORLDEF'te çok farklı insanlarla, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen e-ticaret meraklılarıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, e-ticaret konusunda WORLDEF'in Dubai'ye geliyor olmasının ülkede önemli bir fark yaratacağını vurguladı.

E-ticaret'in çok hızlı gelişen bir pazar olduğunu kaydeden Kutluk, "Orta Doğu'da özellikle hızlı gelişiyor. Burada biraz paranın da Orta Doğu'da olmasının sebebi var. Orta Doğulu insanlar özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn'i sayabilirim, çok fazla internet üzerinden alışveriş yapmayı seviyorlar. Buradaki pazar penetrasyonu çok yüksek. Bu sebeple Körfez Bölgesi'nde bu iş çok hızlı artıyor." diye konuştu.

Kutluk, Türk firmalarının da bu konularda hızlı büyüyen firmalar olduğunu dile getirdi.

Daha küçük ama gelecek vadeden firmaların da olduğunu anımsatan Kutluk, "Ben firmalarımızın BAE'nin kolay iş yapma habitatından faydalanmasını istiyorum. Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinde Amerika'da, Avrupa'da böyle küçük firmanın iş yeri açması ve bunu yaşatmaya çalışması çok masraflı ve zor. Pazarda çok fazla oyuncu var. BAE ve Körfez ülkelerinde ise çok düşük maliyetlerle şirket kurma ve pazar penetrasyonu küçük firmalarla gerçekleştirebilir, hızlı büyüme yakalayabilirler." dedi.

"E-ticaret piyasası dünyada çok hızlı gelişiyor"

Kutluk, Türk e-ticaret firmalarının Körfez'de daha kolay iş yapabileceğinin altını çizerek, Avrupa ve Amerika'nın biraz daha olgun pazarlar olduğunu söyledi.

Kutluk, "Körfez Bölgesi sürekli zenginleşen ve hala pazarda yeri olan bölge. BAE'ye şimdi Trendyol geliyor. Bunun da e-ticaret alanında bir liderlik yapacağını düşünüyorum. Diğer küçük firmalarımızın da niş pazarlar olarak adlandırabileceği niş ürünlerle iyi bir pazar payı kazanacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

E-ticaretin küresel anlamdaki genişliğine değinen Kutluk, e-ticaret piyasasının dünyada çok hızlı geliştiğini kaydetti. Kutluk, e-ticaretin Türkiye'de de çok hızlı geliştiğini ve büyüklüğünü tahmin etmenin güç olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Nerede duracağını görmek güç. Türk firmaları bu konuda çok aktif. WORLDEF'te de benim için de bazı firmalar oldukça yeni. Ne kadar genç insanların yeni firmalar kurup bu sektörde yeniliklerle, inovatif çözümlerle ortaya çıktığını ben de WORLDEF'te aslında görebiliyorum. Dubai'de de bunları Dubai'deki yatırımcılarla ve iş dünyasıyla buluşturmak çok enteresan olacak. Çünkü Dubai aynı zamanda bir hub. Yani çevredeki ülkelerin insanlarının gelip bilgi almaya çalıştığı bir yer. Dubai'ye geldiğiniz zaman WORLDEF'le sadece Dubai'deki insanları ya da BAE'yi görmeyeceksiniz, 4 saat mesafede uçulabilir iki milyarlık bir insan kitlesine hitap ediyor olacaksınız. Türk e-ticaret firmalarının iyi bir pozisyonlanmaları var. Fakat daha çok büyük firmalar düşünüyorlar. Ben orta ölçekte hatta küçük firmaların bile burada iş yapabileceklerini düşünüyorum."