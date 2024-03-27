Türk Eximbank 140 milyon euro kredi sağladı

NEXI’nin LEAD programı altında Türkiye’de bir finansal kurum ile gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliği taşıyan fon kapsamında; ihracatçı firmaların Japon firmaları ile gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerin desteklenmesine yönelik finansman olanakları sunulmasının yanı sıra, KOBİ niteliğindeki işletmelere, faaliyetlerinde kadın çalışan veya kadın yönetici katılımını destekleyen işletmelere ve faaliyetleri ile karbon salınımının azaltılmasına katkıda bulunan yeşil ürün üreticisi işletmelere de uzun vadeli finansman imkanı sağlanacak.

Konuyla ilgili olarak konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney “NEXI’nin sigortası ile sağlanacak fon ihracatçı firmalarımızın işletme sermayesi finansmanına erişimleri için önemli bir kaynak olacaktır. Sürdürülebilirlik temalı faaliyetleri bulunan firmalarımızın desteklenmesi doğrultusunda kullanılacak bu fon, bu alanda potansiyeli bulunan firmalarımızın teşvik edilmesine de aracı olacaktır”dedi.

NEXI’den yapılan açıklamada ise "Söz konusu fon, Türkiye'deki Japon şirketlerinin yanı sıra Japon şirketleriyle iş ilişkileri olan Türk ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla kullanılacaktır. Bu anlaşmanın, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlamak için güzel bir yol olduğunu düşünüyoruz. " denildi.