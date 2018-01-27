Türk Eximbank'tan Hatay'daki ihracatçılara destek

27 Ocak 2018

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bankanın ihracatçıya olan destekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk Eximbank'ın 2017 yılında ihracatçıya 39,3 milyar dolarlık destek verdiğini söyleyen Yıldırım, destek rakamını bu yıl 46 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Söz konusu rakama ulaşmak için yeni fon temini ve çalışmalarımız devam ediyor. 2018'i çok daha tempolu ve yoğun geçireceğiz. Reel sektörle sahada birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeni yıla hızlı bir giriş yaptıklarını belirten Yıldırım, dünya exim kuruluşları arasında ihracatçısına destek veren en büyük kuruluş olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türk Eximbank'ın Güney Kore'nin exim kuruluşunun ardından dünyada ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Toplam desteğimizi yüzde 23'ten yüzde 25'e çıkardık. Bu sene bunu yüzde 27'e çıkarmak istiyoruz. Güney Kore'ye biraz daha yaklaşmış olacağız. Belki de sürpriz yapıp geçebiliriz. İhracatı desteklemek üzere farklı modeller üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk kez emtiaya dayalı finansman modeli geliştirdik. Kamuoyunda 'barter modeli' olarak da bilinen yöntemle ihracat için 8 hedef ülke belirledik. Bunlardan 5'i Afrika'da diğerleri ise Orta Asya'da."

Yerli makine ve cihaz kullanana öncelik

KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yaptıklarını anlatan Yıldırım, bu işletmelerden döviz kazandırıcı hizmet sunanlara yönelik yeni bir çalışmanın gündemde olduğunu ve ilerleyen günlerde bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Yıldırım, desteklemelerde yerli üretim makine ve cihaz kullanan yatırımlara öncelik vereceklerini, bir hafta sonra bu uygulamanın devreye gireceğini söyledi.

"Hatay irtibat bürosu 1 Şubat'ta açılıyor"

Türk Eximbank olarak daha önce Ankara, İzmir ve Gaziantep'te bulunan şubelerinin yanına yenilerini eklediklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şube sayımız 11 oldu ayrıca irtibat bürolarımızla ihracatçıya destek veriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sonrası sınır bölgesindeki ihracatçılara daha fazla destek olmak için harekete geçtik. Hatay'a önümüzdeki dönemde irtibat bürosu açmayı planlıyorduk ama son yaşanan hadiseler sonrası o bölgeye öncelik tanıdık ve 1 Şubat itibariyle Türk Eximbank burada hizmet vermeye başlayacak. İnşallah 1 Şubat'tan itibaren bölgedeki ihracatçımızla daha yakın bir ilişki içinde olacağız."

Yıldırım, İzmir'de de ihracat destek hizmetleri birimini açtıklarını, Türk Eximbank'ın yeni web sayfasıyla ihracatçının hizmetinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA