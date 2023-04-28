Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Atalay "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL, arzu ettiğimiz bir rakam olursa problem yok, olmazsa biz bu işin içinde olmayız" ifadelerini kullandı.

Devam eden görüşmelerde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) kamu işverenini temsil ediyor.