Türk iş ve finans dünyasından Hollanda’da önemli buluşma

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin katıldı. Dev buluşma, Hollanda’daki Türk yatırımcılar ile Türkiye’de fintek alanında faaliyet gösteren iş insanlarını aynı çatı altında topladı.

“Türk firmalarla yeni ortaklıklar kurulabilir”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türk iş insanlarının Hollanda’da büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye’de faaliyet gösteren 40 fintek markasının Money 20/20 Europe Fintek Fuarı’da boy gösterdiğine vurgu yapan Ünal, Hollandalı fintek firmaları yeni pazarlara erişimin yanı sıra yeni yatırım fırsatları da gözetiyorlar. Türk firmalarla yeni iş ortaklıkları kurabileceklerine inanıyorum. Bu faydalı organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Dr. Erkan Kork’a teşekkür ediyorum'' dedi.

''Fuarda ilk defa büyük bir katılımcı kitlesine şahitlik ettim''

Amsterdam’da düzenlenen Money 20/20 Europe Fintek Fuarı’na da katılım göstererek Türk markaları ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, fuarda ilk defa Türkiye’den büyük bir katılımcı kitlesine şahitlik ettiğini kaydederek, “Çok gururlandım ve ümitlendim. Bu fuardan çok iş çıkacağına inanıyorum. İstanbul Finans Merkezi’nin içinde katılım finans ve fintek temalarını işlemek istiyoruz. Sadece fintek alanına hizmet edecek bir yapı oluşturduk. Buranın teşvik mekanizmalarını taşıması için de çalışıyoruz” diye konuştu.

''Milli katılımla Türkiye bayrağını taşıyoruz''

TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin de, Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluk ilişkilerinin yüzüncü yılına işaret ederek, şöyle konuştu: ''İki dost ülkede faaliyet gösteren firmalarımızın burada olması çok kıymetli. Ticaret yapan her kitleyi önemsiyoruz. Burası sadece bir fintek fuarı degil, iş birliklerinin olduğu ve fintek sektörünün kalbinin attığı bir organizasyon. Ülkemizi fintek üssü yapabilmek uğruna ajandamızı uluslararası etkinliklere ayırdık. Milli katılımla Türkiye bayrağını taşıyoruz. Eylül ayında Seamless fuarı için Almanya’da, kasım ayında ise Singapur’da olacağız. Hayallerimizi gerçekleştirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz.''

''Ciddi bir network oluşturacağımıza inanıyorum''

Payfix Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erhan Yazgan ise başarılı, girişimci ruha sahip ve Türkiye'nin uluslararası arenada etkin olması için çaba gösteren Türk girişimcilerle bir arada olmaktan dolayı memnun olduklarını dile getirerek, “Bu buluşmaya ev sahipliği yaparak desteklerini esirgemeyen Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Erkan Kork başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Erkan Bey’in güçlü desteğiyle iş dünyasının önde gelen isimleri ve dijital bankacılık sektörünün önemli aktörleri bütünleşti bugün. Ayrıca iki gün boyunca fuarda bizi yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak’a müteşekkirim. Bu tarz organizasyonlar Türk şirketlerin ve girişimcilerin büyümesine katkı sağlayacak. Güçlü bir yapılanmayla, kazan-kazan temelli bir anlayışla, ciddi bir network oluşturacağımıza inanıyorum. Yararlı girişimler başlatacağız. Bugün burada fırsatları konuşmak üzere buluştuk. Bu buluşmalardan da yeni sinerjiler ve imkanlar doğsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.