Türk savunma sanayisinde 2024'te ihracatta "patlama" bekleniyor

Türk savunma sanayisinin en önemli çatı kuruluşlarından olan Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, sektörün 2023'teki performansı ve gelecek yıla ilişkin beklentilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayisinin Türkiye'de özellikle son yıllarda büyük atılımlar yaptığına işaret eden Okyay, burada rol alan oyuncuların da teknolojik kabiliyetlerini çok ciddi ölçüde arttırdığını söyledi.

"Hepimize gurur ve güven veren bu başarılar ülkemizin savunması açısından daha önemli." diyen Okyay, şöyle konuştu: "2023 yılı gerek ihracatta gerekse teknolojik derinleşmede çok önemli bir yıldı. Dolayısıyla ülkemize gerek ihracat geliri olarak gerekse de savunma sanayisinde yapamadığımız ürünlerden daha büyük bir kısmını yapabilir hale geldiğimiz bir yıl oldu. Özellikle hava araçlarında, deniz araçlarında yani sistem seviyesi üretimlerde önemli projeler açıklandı. Dahası ürünler geliştirildi. Demonstrasyonu yapılabildi. 2023 yılı hakikaten Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir savunma sanayisi olarak üzerimize düşeni yaptığımızı söyleyebilirim."

SASAD'ın da çok başarılı bir yıl geçirdiğine değinen Okyay, "Bu sene SASAD olarak ticari işletmemizi devreye aldık ve bununla beraber etkinlik sayılarımızı arttırdık. Çok daha faal bir dernek haline geldik. SASAD olarak Avrupa Savunma Sanayicilerinin Derneği üyesiyiz. Onun genel kurulunu da katıldık bu sene içinde ve üye sayımıza 50 yeni üye ekledik. Bu sene SASAD'ın büyümesi de Türkiye'deki savunma sanayisinin büyümesine paralel seyretti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Türk ürünleri aranır seviyeye geldi"

Osman Okyay, 2024 yılında savunma sanayisinde devam eden projelerde bir miktar daha yol alınacağını bildirdi. Türkiye'nin insanlı/insansız savaş uçakları, diğer İHA'lar, insanlı/insansız deniz ve kara sistemleri, silah sistemleriyle ürün seviyesinde önemli bir savunma sanayisi ülkesi olduğunu vurgulayan Okyay, şunları kaydetti: "Çok fazla böyle ülke yok. Türkiye gerçekten o anlamda bir kabuk değiştirdi. 2024, gerek ihracatta gerekse teknolojik gelişmelerde önemli bir yıl olacak. Özellikle ihracatta artık Türk ürünleri aranan ürünler seviyesine geldi. Bu da hakikaten çok memnuniyet kaynağı, çünkü savunma sanayisinde dünya ülkeleri nezdinde bir rağbet görmeniz kolay iş değildir. O alandaki teknolojik seviyenize güven duyulması lazım ki ürünleriniz kabul edilsin. Türkiye bunu sağladı, bunu gerçekleştirdi ve o yüzden savunma sanayisi ürünleri artık gözü kapalı kabul ediliyor. Bu da ihracatın önünü ciddi ölçüde açtı. Ben yine ihracatta çok büyük bir patlama bekliyorum. Savunma sanayisinin Türkiye'ye özellikle döviz kazandırma adına önemli işler yapacağını düşünüyorum."