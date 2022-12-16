Türk ve Özbek genç iş adamları MÜSİAD'da buluştu

Genç MÜSİAD tarafından 12-13 Aralık tarihlerinde organize edilen programda ilk gün; forum ve B2B görüşmeleri gerçekleştirildi. “Genç Girişmcilik” konulu forumda; MÜSİAD Invest ile ilgili sunumu Muhammet Ali Özeken ve MÜSİAD Ticaret Ofisi ile ilgili sunumu Abdullah Bozatlı yaptı. Genç MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyon Başkanı İbrahim Çevikoğlu ise Türkiye-Özbekistan dış ticaret verilerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Shevketov Otobek Özbekistan-Türkiye arasında ilişkileri konu alan konuşmayı gerçekleştirdi.

Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal ise genç girişimcilik ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu. Program sonrasında hediye takdimi ve uzun süreli iş birliğini kapsayan MOU imza törenine geçildi. Karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından B2B görüşmelerine geçildi. B2B görüşmeleri kapsamında 26 Özbekistan şirketi kurulan masalarda Genç MÜSİAD ve MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi.

Programın ikinci günü Özbekistan heyeti Türkiye İnovasyon Haftası’na katılım sağladı. Ardından inşaat, fintech, proptech ve tedarik konusunda şirket ziyaretleri gerçekleştirildi.

İki kuruluş arasındaki görüşmeler Mayıs 2022 tarihinde Özbekistan’ın Semerkand şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı ülke gençlerinin bir araya geldiği programda başlamış, 28 Haziran – 1 Temmuz arasında Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal, Başkan Yardımcısı Serhat Kısakürek ve Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanı Talha Akbaş’ın “30 Haziran Özbekistan Gençlik Günü” münasebetiyle gerçekleştirdiği ziyaret neticesinde üst düzeye ulaşmıştı.